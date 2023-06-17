Геймдиректор Cyberpunk 2077 Phantom Liberty рассказал о работе с Идрисом Эльбой ©

Журналистам удалось побеседовать с геймдиректором Cyberpunk 2077 Габриэль Аматанджело о работе с Идрисом Эльбой в грядущем расширении игры, Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077 - одна из крупнейших игр последнего десятилетия по целому ряду причин. Она была довольно печально известна тем, что ее запуск был неудачным, сломанным, что мучило игру в течение многих месяцев после выхода, вызывая массовые возвраты денег из розничных магазинов. Однако, как только дым рассеялся, игра все равно понравилась многим. Одним из главных элементов игры является то, что известный актер Киану Ривз играет в ней главную роль и находится с вами на протяжении большей части сюжета, а также присоединится к вам в предстоящем расширении.

Новость о том, что Cyberpunk 2077 заполучила в свой состав актера из списка "А", была довольно громкой, но этот состав расширяется еще одним известным актером. Звезда "Отряда самоубийц" Идрис Эльба подтвердил свое участие в игре Phantom Liberty в прошлом году, и CD Projekt Red делает ставку на это в маркетинге DLC.

И когда мы думаем о вселенной Cyberpunk и о потенциальных сюжетах, когда мы находимся на стадии идеи, есть определенные актеры, о которых мы думаем: "Этот человек был бы классным, он бы вписался". Так что вы как бы всегда держите это в уме. Мы обратились к нему, и, насколько я понимаю, Идрис сказал: "Да, черт возьми, да, давайте сделаем это". А потом, когда мы посадили его в кабину, он сказал: "Так, вот о чем Соломон Рид". И, очевидно, мы сделали его более насыщенным, зная, что Идрис играет эту роль. Это было похоже на сотрудничество в автономном режиме. А когда мы завели его в кабину, это было сотрудничество в режиме онлайн, так сказать. Он просто влился в работу. Он такой профессионал. И это росло по мере того, как он участвовал в сессиях в кабине, и это идеально. Это идеально

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября.