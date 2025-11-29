ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 412 оценок

Геймдиректор Cyberpunk 2077 прорекламировал стрим Тристин Мэйс, которую фанаты давно считают прообразом Панам Палмер

2BLaraSex 2BLaraSex

Американская актриса и певица Тристин Мэйс, известная широкой аудитории по роли хакера Райли Дэвис в сериале "MacGyver", наконец-то добралась до видеоигры Cyberpunk 2077. Свой игровой дебют в Найт-Сити она превратила в настоящее шоу, появившись в стриме в полном косплее Панам Палмер - механика из клана кочевников Альдекальдо.

Это событие стало особенным для фанатов, которые с момента выхода игры в 2020 году отмечают поразительное внешнее сходство между актрисой и персонажем. Несмотря на то, что студия CD Projekt RED никогда официально не подтверждала наличие реального прототипа для Панам, поклонники были уверены, что художники вдохновлялись образом Мэйс.

О начале игрового марафона Тристин сообщил не кто иной, как Павел Саско, геймдиректор CD Projekt RED по Cyberpunk 2077 и дополнению Phantom Liberty. В своём посте в X он написал:

Тристин Мэйс, актриса и певица, начала стримить Cyberpunk 2077 в косплее Панам. Она играет за мужского Ви - интересно, кого она выберет для романа, чумбы?

Реакция игрового сообщества была незамедлительной. "Если снимут фильм по Cyberpunk, роль Панам уже известна", - шутят пользователи в комментариях. Другой зритель отметил: Смотрю ее стримы - поразительное сходство, будто у CDPR висела ее фотка в офисе".

22
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Uelma

Хз где там нормальных персонажей нашли. Одни уродки, фрики и поехавшие истерички с ебанцой, где ГГ должен выступать на уровне симпа и боевого аленяки, чтобы заслужить их благосклонность. Да и в жизни этот прототип какой-то кривоногий карлик уродка.

15
ЛИДЕР УБИТ

карлик? все девушки до 175 это имба, все что выше, это корыто которое никому не нужно, не зря ща они бегут коротить себя, ибо спроса ноль

7
Илья Матецкий

Чем тебе она не угодила то? Или ты любитель вот этого?

Lvinomord

Одна из самых симпатичных персонажей в игре

8
ratte88

Там женских персонажей по пальцам одну руки пересчитать можно, неудивительно

5
Артём Маслов ratte88

И то есть у тебя нет 4 пальцев

5
Леший3

нет

2
AndralStormborn

Не, она симпатичнее, чем дефолтная Панам в игре, которую приходилось модами улучшать

7
askazanov

Фанаты они такие - безбашенные

5
ЛИДЕР УБИТ

еба она существует

3
BANDGAMING

Беговая дорожка , зараза! - такой вид испортила.... :(

2
J a r v i s

Абонемент дешевле, чем купить/снять квартиру/студию, поэтому стримит в спортзале?

1
BANDGAMING

Это гараж