Геймдиректор Cyberpunk 2077 прорекламировал стрим Тристин Мэйс, которую фанаты давно считают прообразом Панам Палмер

Американская актриса и певица Тристин Мэйс, известная широкой аудитории по роли хакера Райли Дэвис в сериале "MacGyver", наконец-то добралась до видеоигры Cyberpunk 2077. Свой игровой дебют в Найт-Сити она превратила в настоящее шоу, появившись в стриме в полном косплее Панам Палмер - механика из клана кочевников Альдекальдо.
Это событие стало особенным для фанатов, которые с момента выхода игры в 2020 году отмечают поразительное внешнее сходство между актрисой и персонажем. Несмотря на то, что студия CD Projekt RED никогда официально не подтверждала наличие реального прототипа для Панам, поклонники были уверены, что художники вдохновлялись образом Мэйс.
О начале игрового марафона Тристин сообщил не кто иной, как Павел Саско, геймдиректор CD Projekt RED по Cyberpunk 2077 и дополнению Phantom Liberty. В своём посте в X он написал:
Тристин Мэйс, актриса и певица, начала стримить Cyberpunk 2077 в косплее Панам. Она играет за мужского Ви - интересно, кого она выберет для романа, чумбы?
Реакция игрового сообщества была незамедлительной. "Если снимут фильм по Cyberpunk, роль Панам уже известна", - шутят пользователи в комментариях. Другой зритель отметил: Смотрю ее стримы - поразительное сходство, будто у CDPR висела ее фотка в офисе".
