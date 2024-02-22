Геймдиректор дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 рассказал о "весёлой фазе" разработки

На мероприятии DICE 2024 выступил Габриэль Аматанджело - геймдиректор дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Он поделился опытом разработчиков CD Projekt RED, которые объединились после неудачного релиза игры и перестроили процесс создания дополнения, чтобы избежать повторения ошибок. Те же уроки помогают при работе над сиквелом, который имеет кодовое имя Project Orion.

Согласно словам Габриэля, разработчики не придерживаются четких границ в создании игр. Однако у Project Orion началась "веселая фаза". На этом этапе разработчики уже создали несколько прототипов, концепт-арты и различные идеи для сюжета и не только. Все это приводит к разнообразию, и переход к следующему формальному этапу начнется только после того, как разработчики будут чувствовать уверенность в своих идеях.

Недавние вакансии CD Projekt RED немного раскрыли информацию о сиквеле Cyberpunk 2077. Сценаристы Контроль и Звездные войны: The Old Republic - Анна Мегил и Александр Фрид - работают над сюжетом грядущей новинки. Аматанджело напомнил о неудачном релизе Cyberpunk 2077 и подчеркнул важность планирования для непредвиденных обстоятельств. Уроки, извлеченные из этой ситуации, применяются при создании сиквела. Также разработчики стараются ставить себя на место игроков, чтобы придумать действия или события, которые бы захотели увидеть фанаты.

Сейчас Габриэль возглавляет новую студию CD Projekt RED в Бостоне, которая занимается сиквелом Cyberpunk 2077. Он обращает внимание на проблему массовых сокращений в игровой индустрии и надеется, что рынок сможет восстановиться и извлечь правильные уроки. Аматанджело стремится избежать сокращений, планируя на будущее и правильно распределяя ресурсы.

Тем не менее, идея искусственного интеллекта настораживает разработчика. Он считает, что нейросети могут решать второстепенные задачи, но создавать контент - никогда. В то же время Габриэль пошутил, что наихудшие сценарии использования искусственного интеллекта могут стать отличной основой для научно-фантастического произведения.