Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 739 оценок

Геймдиректор Phantom Liberty возглавит разработку сиквела Cyberpunk 2077

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butcher69
Новости

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty призвана устранить многие критические замечания в адрес базовой игры, и, похоже, что подход к разработке расширения будет сохранен и для следующей части серии, судя по тому, что сегодня было подтверждено.

В беседе с Bloomberg игровой директор Габриель Абатанджело сообщил, что он будет геймдиректором и второй части серии. Больше ничего не было добавлено по этому вопросу, и маловероятно, что мы услышим больше об этой игре в ближайшем будущем, учитывая, что CDPR занята разработкой множества новых игр, включая несколько игр во вселенной The Witcher.

Придя в польскую компанию в 2020 году, Габриель Абатанджело возглавил разработку патча 1.5, который устранил многие проблемы, беспокоившие игру с момента запуска, и получил шанс исправить ситуацию с расширением, получив столько времени и ресурсов, сколько необходимо. "Приверженность этому делу на уровне совета директоров - это нечто иное", - сказал Аматанжело. "Меня поразило смирение и готовность к переменам". Габриель Абантанжело прилагает все усилия для решения некоторых культурных проблем компании, и, похоже, дела идут хорошо, поскольку были внедрены меры по предотвращению выгорания, чтобы создать здоровый баланс между работой и личной жизнью, в котором так нуждается компания.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выходит 26 сентября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру. Базовая игра уже вышла на PlayStation 4 и Xbox One.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
VaZZers

Астрологи объявили неделю длс для киберпанка. Количество постов увеличено вдвое.

16
warp 37

А почему DLC выйдет только на каррентген, а на пастген - нет, интересно?

2
GorryAttack

Жарить яичницу можно и на плите, не надо жарить на консоли!

0
FaNtOmW12

кто-нибудь в курсах Phantom Liberty возможно подарить с казах стим на рф?

2
Taicho

Можно

4
warp 37

Создайте дополнительный аккаунт в регионе Казахстана и проверьте. Правда, для этого казахская карта нужна.

3
Evgen-sava3195

Можно только что купил в подарок

0
Ds_Raider

Нельзя. Я пытался купить себе Либерти вместе с игрой, но было уведомление, что товар недоступен в регионе. Возможно повлияла скидка на базовое издание игры

0
Evgen-sava3195 Ds_Raider

Купил steam Казахстан подарком в steam Россия

0