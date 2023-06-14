Геймдиректор Phantom Liberty возглавит разработку сиквела Cyberpunk 2077 ©

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty призвана устранить многие критические замечания в адрес базовой игры, и, похоже, что подход к разработке расширения будет сохранен и для следующей части серии, судя по тому, что сегодня было подтверждено.

В беседе с Bloomberg игровой директор Габриель Абатанджело сообщил, что он будет геймдиректором и второй части серии. Больше ничего не было добавлено по этому вопросу, и маловероятно, что мы услышим больше об этой игре в ближайшем будущем, учитывая, что CDPR занята разработкой множества новых игр, включая несколько игр во вселенной The Witcher.

Придя в польскую компанию в 2020 году, Габриель Абатанджело возглавил разработку патча 1.5, который устранил многие проблемы, беспокоившие игру с момента запуска, и получил шанс исправить ситуацию с расширением, получив столько времени и ресурсов, сколько необходимо. "Приверженность этому делу на уровне совета директоров - это нечто иное", - сказал Аматанжело. "Меня поразило смирение и готовность к переменам". Габриель Абантанжело прилагает все усилия для решения некоторых культурных проблем компании, и, похоже, дела идут хорошо, поскольку были внедрены меры по предотвращению выгорания, чтобы создать здоровый баланс между работой и личной жизнью, в котором так нуждается компания.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выходит 26 сентября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру. Базовая игра уже вышла на PlayStation 4 и Xbox One.