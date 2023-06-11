Геймплейный трейлер сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077, которое выйдет уже в сентябре ©

После долго затишья вокруг Cyberpunk 2077, польская студия CD Projekt RED врывается в наше инфополе с геймплеем масштабного сюжетного дополнения. Во время Xbox Games Showcase 2023 разработчики представили небольшой отрывок из расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, где игроки смогут увидеть сразу две голливудские звезды — Киану Ривза и Идриса Эльбу.

Во время событий дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игроки будут втянуты в нешуточные разборки Найт-Сити, где главными участниками станут банды Пасифики и агенты Новых Соединённых Штатов Америки, одного из которых сыграет Идрис Эльба. Вам предстоит объединить свои силы с ним, чтобы отправиться на опасное задание.

Проникните в Пёсий город, обособленную часть Найт-Сити, которой управляет вооружённая группировка во главе с бывшим военным. С помощью спящего агента Соломона Рида (Идрис Эльба) и при моральной поддержке Джонни Сильверхенда (Киану Ривз) проберитесь через паутину предательств и примените все свои навыки, чтобы выжить среди беспринципных аферистов, скрытных нетраннеров и безжалостных наёмников. Дополнение «Призрачная свобода», созданное для консолей нового поколения, включает в себя совершенно новые игровые системы, увлекательные курьерские поручения, заказы и задания, а также захватывающую историю, в которой свобода и дружба порой стоят не меньше, чем жизнь.

Платное сюжетное расширение для Cyberpunk 2077 будет доступно для игры уже это осенью. Выход Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.