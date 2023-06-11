Геймплейный трейлер сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077, которое выйдет уже в сентябре

После долго затишья вокруг Cyberpunk 2077, польская студия CD Projekt RED врывается в наше инфополе с геймплеем масштабного сюжетного дополнения. Во время Xbox Games Showcase 2023 разработчики представили небольшой отрывок из расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, где игроки смогут увидеть сразу две голливудские звезды — Киану Ривза и Идриса Эльбу.
Во время событий дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игроки будут втянуты в нешуточные разборки Найт-Сити, где главными участниками станут банды Пасифики и агенты Новых Соединённых Штатов Америки, одного из которых сыграет Идрис Эльба. Вам предстоит объединить свои силы с ним, чтобы отправиться на опасное задание.
Проникните в Пёсий город, обособленную часть Найт-Сити, которой управляет вооружённая группировка во главе с бывшим военным. С помощью спящего агента Соломона Рида (Идрис Эльба) и при моральной поддержке Джонни Сильверхенда (Киану Ривз) проберитесь через паутину предательств и примените все свои навыки, чтобы выжить среди беспринципных аферистов, скрытных нетраннеров и безжалостных наёмников. Дополнение «Призрачная свобода», созданное для консолей нового поколения, включает в себя совершенно новые игровые системы, увлекательные курьерские поручения, заказы и задания, а также захватывающую историю, в которой свобода и дружба порой стоят не меньше, чем жизнь.
Платное сюжетное расширение для Cyberpunk 2077 будет доступно для игры уже это осенью. Выход Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Что ж, самое время перепройти пропатченную версию и закончить её аккурат к релизу DLC.
Да, надо бы освежить память.
Видимо патчей, улучшающей основною игру не будет? Жаль, думал летом пройду.
Это просто офигенно. Это мы ждем
Крутой вышел трейлер, возможно даже добавят новую концовку
Если V предложили Лекарство, значит это происходит уже после "По ком звонит колокол"...
Так-так-так.. Мрачноты больше добавили и нуарности - это одобряем. И отсылка на тетраподный робо-танк из Ghost in the Shell прям порадовала. Да и в целом ролик очень даже порадовал, несмотря на мою личную неприязнь к тому, что сделали поляки в вселенной СР
предствьте 2019 год, вы кончаете на геймплейный видос и обещания "зайти в каждую дверь вертикальный гимплей аааа", вот 2023 и эти челики до сих пор ждут патчи и получают длс спустя 3 года пхаха представьте как можно унизить своих потребителей еще больше
Никчемные польские твари,озвучку все-таки убрали.До последнего надеялся на проджектов.
Её и не заказывали.
Они убрали из сделки консоли прошлого поколения
Это хуже чем озвучка
щас бы надеяться на контору заднеприводных, их игры онли торрент с момента когда они кинули комьюнити своей кп, после санкции тем более адиос
Есть доказательства, что кинули именно не они, а не правительство той страны?