Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 670 оценок

Геймплейный трейлер сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077, которое выйдет уже в сентябре

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Gutsz
Новости

После долго затишья вокруг Cyberpunk 2077, польская студия CD Projekt RED врывается в наше инфополе с геймплеем масштабного сюжетного дополнения. Во время Xbox Games Showcase 2023 разработчики представили небольшой отрывок из расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, где игроки смогут увидеть сразу две голливудские звезды — Киану Ривза и Идриса Эльбу.

Во время событий дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игроки будут втянуты в нешуточные разборки Найт-Сити, где главными участниками станут банды Пасифики и агенты Новых Соединённых Штатов Америки, одного из которых сыграет Идрис Эльба. Вам предстоит объединить свои силы с ним, чтобы отправиться на опасное задание.

Проникните в Пёсий город, обособленную часть Найт-Сити, которой управляет вооружённая группировка во главе с бывшим военным. С помощью спящего агента Соломона Рида (Идрис Эльба) и при моральной поддержке Джонни Сильверхенда (Киану Ривз) проберитесь через паутину предательств и примените все свои навыки, чтобы выжить среди беспринципных аферистов, скрытных нетраннеров и безжалостных наёмников. Дополнение «Призрачная свобода», созданное для консолей нового поколения, включает в себя совершенно новые игровые системы, увлекательные курьерские поручения, заказы и задания, а также захватывающую историю, в которой свобода и дружба порой стоят не меньше, чем жизнь.

Платное сюжетное расширение для Cyberpunk 2077 будет доступно для игры уже это осенью. Выход Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Magistros

Что ж, самое время перепройти пропатченную версию и закончить её аккурат к релизу DLC.

1
Михаил Исламов

Да, надо бы освежить память.

1
ToOldforTHIS

Видимо патчей, улучшающей основною игру не будет? Жаль, думал летом пройду.

1
AndruhaGruz
0
lokdogg

Это просто офигенно. Это мы ждем

0
Madiark

Крутой вышел трейлер, возможно даже добавят новую концовку

0
Сyberpunk

Если V предложили Лекарство, значит это происходит уже после "По ком звонит колокол"...

0
CallXO3

Так-так-так.. Мрачноты больше добавили и нуарности - это одобряем. И отсылка на тетраподный робо-танк из Ghost in the Shell прям порадовала. Да и в целом ролик очень даже порадовал, несмотря на мою личную неприязнь к тому, что сделали поляки в вселенной СР

0
Newworld_DESTROYER

предствьте 2019 год, вы кончаете на геймплейный видос и обещания "зайти в каждую дверь вертикальный гимплей аааа", вот 2023 и эти челики до сих пор ждут патчи и получают длс спустя 3 года пхаха представьте как можно унизить своих потребителей еще больше

-3
Armen 88

Никчемные польские твари,озвучку все-таки убрали.До последнего надеялся на проджектов.

-4
Антон Патриарх Логвинов
убрали

Её и не заказывали.

-2
Hawke4

Они убрали из сделки консоли прошлого поколения

Это хуже чем озвучка

0
ValSpain

щас бы надеяться на контору заднеприводных, их игры онли торрент с момента когда они кинули комьюнити своей кп, после санкции тем более адиос

0
StarDNikolaevich ValSpain

Есть доказательства, что кинули именно не они, а не правительство той страны?

0