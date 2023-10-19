Героиня Миллы Йовович из "Пятого элемента" оказалась в мире Cyberpunk 2077

Создание кроссоверов и переноса персонажей из популярных фильмов и сериалов в игровые миры является популярным хобби среди игроков и блогеров. В данном случае, автор канала Nadya PLAY перенесла Миллу Йовович в образе Лилу из фильма "Пятый элемент" в мир Cyberpunk 2077.
Это создает интересные и забавные ситуации, где героиня фильма взаимодействует с рипером Виктором Вектором и даже встречает Корбена Далласа, сыгранного Брюсом Уиллисом, которого раннее автор видео уже отправил в мир Starfield.
Мне понравилось. Фильм хотя бы короткометражку выпустили'б
Мультипаспорт )
У тебя есть на сайте категория «Юмор», хватит «Новости» засирать.
Он давно их засрал не только "юмором".
Не, мистер Бин круче
Странно, у меня картинки нет, только звук
И у меня так же...
Разрешение ролика поставьте на низкое...
Иди поцелую)). Спасибо-теперь видно ролик😀
кринж...и лайкают же такое.......
Мне кажется, если перекрасить волосы Эвелин Паркер, то...
чушь какая-то
Приколисты!!!
Блин она же очень внешне похожа на Эвелин))
На инглиш озвучке неинтересно
коротковато.
Мила что ты там забыла ?
Мужики качайте меч, это тема, для двинутых качайте клинки из трейлера, в дополнении они раскроются.
Классно, но думаю проще разработать игру пятого элемента
Не трогай классику!!
Есть такая игра)