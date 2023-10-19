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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 15 437 оценок

Героиня Миллы Йовович из "Пятого элемента" оказалась в мире Cyberpunk 2077

butcher69

Создание кроссоверов и переноса персонажей из популярных фильмов и сериалов в игровые миры является популярным хобби среди игроков и блогеров. В данном случае, автор канала Nadya PLAY перенесла Миллу Йовович в образе Лилу из фильма "Пятый элемент" в мир Cyberpunk 2077.

Это создает интересные и забавные ситуации, где героиня фильма взаимодействует с рипером Виктором Вектором и даже встречает Корбена Далласа, сыгранного Брюсом Уиллисом, которого раннее автор видео уже отправил в мир Starfield.

70
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Krivluxas

Мне понравилось. Фильм хотя бы короткометражку выпустили'б

19
Evgen_Gavr

Мультипаспорт )

19
Кибербананька

У тебя есть на сайте категория «Юмор», хватит «Новости» засирать.

13
Executor666

Он давно их засрал не только "юмором".

-2
xxxDUDExxx

Не, мистер Бин круче

8
ZeroMA777

Странно, у меня картинки нет, только звук

7
Escsomething

И у меня так же...

2
Usta Escsomething

Разрешение ролика поставьте на низкое...

0
Escsomething Usta

Иди поцелую)). Спасибо-теперь видно ролик😀

1
kaka qp0H

кринж...и лайкают же такое.......

5
Artery Kaulitz

Мне кажется, если перекрасить волосы Эвелин Паркер, то...

5
martin32

чушь какая-то

2
Гремлин666

Приколисты!!!

1
Real Slim Shady

Блин она же очень внешне похожа на Эвелин))

0
Agent Qracle

На инглиш озвучке неинтересно

0
VovanVV1982

коротковато.

0
U1traMagnum

Мила что ты там забыла ?

0
Локьютос

Мужики качайте меч, это тема, для двинутых качайте клинки из трейлера, в дополнении они раскроются.

-2
Nagibation_777

Классно, но думаю проще разработать игру пятого элемента

-4
ZOMBIEHERRO

Не трогай классику!!

0
Евгений_Хаус

Есть такая игра)

0