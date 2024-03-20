Go On Board и CD Projekt RED работают над настольной игрой по мотивам Cyberpunk 2077

Компания Go On Board вновь объединилась со студией CD Projekt RED (ранее она уже выпускала настольную игру по Witcher), в итоге на сайте GoFund началась краудфандинговая кампания по финансированию игры.

Идея проекта возникла еще до появления Cyberpunk 2077, а многие сотрудники команды уже были знакомы с Night City благодаря "бумажной" ролевой игре Cyberpunk 2020, на основе которой и была создана игра студией CD Projekt RED.

В стремлении перенести видеоигру (кстати, основанную на "бумажной" игре) на "стол" разработчики пошли на три допущения, необходимые для сохранения самых важных элементов Cyberpunk 2077.

Исследование Найт-Сити - игроки смогут посетить известные районы города, где их ждут различные задания.

Создание репутации - выполняя все новые квесты и приобретая новые имплантаты игроки будут постепенно стремиться стать легендой Найт-Сити.

Бои и миссии - независимо от того, предпочитает ли игрок осторожность или силовые решения, рано или поздно он окажется под огнем.

Каждая миссия (выполняемая в команде до четырех игроков или в одиночку) ограничена по времени, а смерть даже одного персонажа будет означать провал. Так что придется постоянно находиться в движении и помогать друг другу. Ожидается, что время прохождения одной сессии составит около 75 минут.

В теории очень много, если не брать в расчет информацию о бонусах для тех, кто следит за проектом. А вот конкретных подробностей пока придется подождать - раздел FAQ на данный момент даже не заполнен.