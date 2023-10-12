Художник CD Projekt показал рендеры главного антагониста Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Гжегож Хойнацки (Grzegorz Chojnacki), художником по персонажам CD Projekt Red, недавно посетил ArtStation, чтобы подробнее рассмотреть дизайн персонажей в Phantom Liberty, недавно вышедшем расширении для научно-фантастического экшена Cyberpunk 2077.
Опубликовав серию подробных рендеров, художник более детально представил 3D-модель полковника Курта Хансена, правителя Догтауна и главного антагониста DLC. Со слов художника, он отвечал за создание головы персонажа, его одежды и кибернетического снаряжения, создание высоко- и низкополигональной графики, текстурирование и доработку внешнего вида в игре.
Что касается программного обеспечения, то Гжегож рассказал, что модель была создана с помощью Maya, ZBrush, Blender и Substance 3D Painter. Интересно, что в списке программ также упоминается Autodesk Softimage, что довольно необычно, учитывая, что это программное обеспечение было снято с производства почти десять лет назад.
Другие материалы, связанные с Cyberpunk 2077, вы можете посмотреть на странице Гжегожа на ArtStation.
Как по мне главный антагонист это президентша и её верный лошарик Рид, а с Куртом мы встречаемся то пару раз и особого негатива к нему нет, наоборот даже симпатия, жалко что президентшу как Рида не дали грохнуть.
Да не то чтобы там вообще есть антагонисты. Рид работает не столько в интересах Майерс, сколько в интересах государства, для него предотвращение возможной войны важнее жизни друга. 7 лет назад, он даже своей жизнью готов был пожертвовать ради мира.
Майерс же не стала бы отпускать Сойку, потому что это карманная атомная бомба, которая всегда действует в своих интересах. Тем более до этого она промышляла преступной деятельностью и не то чтобы её кто-то обманом заставил работать на правительство и лишил прекрасной свободной, она сама пошла на сделку после неудачной попытки кражи данных у мелитеха. А после покушении на президента и сдачи информации, после которой могла начаться война, смерть или пожизненное заключение не звучит как что-то неожиданное.
Не понимаю, почему все персонажи (кроме Ви в одной из концовок) действуют в своих интересах или интересах общества, как Рид, но плохие все равно Рид и Майерс. Так устроена политика, все готовы пойти по головам и мораль как раз в том, что нет там плохих и хороших.
Несмотря на то, что в моей концовке также Сойка улетела на луну (потому что с моей точки зрения, Ви увидел в ней себя из пролога и сдержать слово для него было важнее, чем искать меньшее зло или всеобщую справедливость), идеальная концовка для меня та, где Ви просто отказывается играть в этом "дешевом шпионском боевике".
Как ушатать (вызвать на бой) данного персонажа 🤔🤨
Вроде выбрать сторону рида в бункере ибо если выбрать сойку, алекс его сама убьёт
Как-то так Вин Дизель будет выглядеть в двадцатом Форсаже)
Он уже КИБОРГ- помноженный на вечность, с симбиотической связью с тачкой.... куда ему еще.
Сойку бы посмотреть. У нее хрома полно