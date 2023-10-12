Художник CD Projekt показал рендеры главного антагониста Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

Гжегож Хойнацки (Grzegorz Chojnacki), художником по персонажам CD Projekt Red, недавно посетил ArtStation, чтобы подробнее рассмотреть дизайн персонажей в Phantom Liberty, недавно вышедшем расширении для научно-фантастического экшена Cyberpunk 2077.

Опубликовав серию подробных рендеров, художник более детально представил 3D-модель полковника Курта Хансена, правителя Догтауна и главного антагониста DLC. Со слов художника, он отвечал за создание головы персонажа, его одежды и кибернетического снаряжения, создание высоко- и низкополигональной графики, текстурирование и доработку внешнего вида в игре.

Что касается программного обеспечения, то Гжегож рассказал, что модель была создана с помощью Maya, ZBrush, Blender и Substance 3D Painter. Интересно, что в списке программ также упоминается Autodesk Softimage, что довольно необычно, учитывая, что это программное обеспечение было снято с производства почти десять лет назад.

Другие материалы, связанные с Cyberpunk 2077, вы можете посмотреть на странице Гжегожа на ArtStation.