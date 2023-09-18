Идрис Эльба напомнил, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - это гораздо больше, чем DLC для базовой игры ©

Идрис Эльба, сыгравший роль загадочного Соломона Рида в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, принял участие в рекламе предстоящего расширения к последней ролевой игре CD Projekt Red. Хотя интервью в целом является интересным, особое внимание поклонников привлекло одно высказывание актера.

В маркетинговом ролике, посвященном Phantom Liberty, Эльба особо подчеркнул разницу между расширением и DLC, а также отметил, что проект, в котором он участвует, представляет собой полноценное расширение мира игры Cyberpunk 2077.

"Чтобы было понятно, это не DLC. Это расширение! Знаете, почему? Потому что мы делаем расширения. Большие! Массивные! Чудовищные! Мы не делаем DLC, а когда делаем, то раздаем их".

Высказывания Эльбы отражают суть той политики, которой CD Projekt Red следовала в отношении Cyberpunk 2077 с момента ее не слишком удачного релиза. Разработчики успели выпустить серию бесплатных DLC-обновлений, которые улучшили качество игры в десятки раз.

С выходом Phantom Liberty поклонники игры, независимо от наличия или отсутствия расширения, получат обновление 2.0 к базовой игре. Данное обновление кардинально меняет игровой процесс и, как утверждается, станет окончательной версией Cyberpunk 2077, которая должна была появиться в 2020 году.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а 21 сентября будет выпущено масштабное обновление 2.0.