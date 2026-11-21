Британский актёр Идрис Эльба, сыгравший секретного агента Соломона Рида в популярном дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, впервые высказался о предстоящей киноадаптации игры.

По имеющимся данным, разработкой проекта занимается студия Paramount Pictures совместно с продюсером Лоренцо ди Бонавентурой, известным по работе над франшизой «Трансформеры». Создатели планируют представить зрителям совершенно новую историю во вселенной Найт-Сити — ожидается, что знакомые по оригинальной игре Ви и Джонни Сильверхенд не станут центральными персонажами.

В беседе с изданием JoBlo Эльба с юмором признался, что сам узнал о планах на экранизацию из прессы:

«Когда появилась эта новость, мне самому пришлось загуглить, чтобы проверить, не снимаюсь ли я в этом фильме».

Тем не менее актёр выразил готовность вернуться во вселенную Cyberpunk, но озвучил одно конкретное условие:

«Если в проекте будет участвовать Киану [Ривз], то я тоже в деле».

На данный момент экранизация находится на ранней стадии производства. Помимо продюсера Лоренцо ди Бонавентуры, имена режиссёра, сценаристов и актёрского состава официально не объявлены.