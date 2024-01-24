Игрок обнаружил в Cyberpunk 2077 секретное послание

Один из игроков Cyberpunk 2077 обнаружил пасхалку, обозначающую весьма актуальную тему игры, спрятанную в секретном послании, написанном на латыни.
Пользователь реддит CommercialLeg2439 обнаружил секретное послание в Пасифике, а именно в торговом центре Grand Imperial Mall. Когда солнце садится в Найт-Сити, огни торгового центра мерцают, и лишь немногие из них действительно горят.
Вместо Grand Imperial Mall на вывеске написано "gra d imperi l mali". Фанаты немного поспорили, как именно это переводится, но "gra imperi mali" означает "благодаря злому правительству". Другое возможное решение - оставить первую букву "d", что переводится как "степень злого правительства". Один из пользователей даже предположил, что случайная буква "l" в конце может быть римской цифрой 50, что означает что-то вроде "степень 50 злых правительств" или "благодаря 50 злым правительствам", отсылка к 50 штатам Америки.
Как бы то ни было, скрытое послание очень хорошо вписывается в основную тему Cyberpunk 2077 — коррумпированный мир, в котором обычные люди систематически становятся жертвами законов и корпораций, возвышающихся над ними.
Один человек плюнул на асфальт, другой в плевке увидел силуэт божества, третий используя азбуку Морзе и танец с бубном расшифровал скрытые координаты – в общем так появляются пасхалки ведущие в никуда, или притянутые зауши к каком-то, высосанному с пальца результату.
Ох уж эти конспирологи…
А кто-то увидел в киберпуке нормальную игру
ну да, любая комбинация букв что-нибудь да значит. Собственно, для того алфавит и придумали