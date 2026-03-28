Игрок запустил Cyberpunk 2077 на видеокарте с 1 ГБ памяти при 40 FPS

Энтузиаст решил проверить пределы оптимизации ролевого экшена Cyberpunk 2077 и попытался запустить игру на крайне слабой видеокарте. Для эксперимента была выбрана модель AMD Radeon R7 370, оснащенная всего 1 ГБ видеопамяти стандарта GDDR5. Задачей было не просто запустить проект студии CD Projekt RED, но и добиться приемлемой частоты кадров.

При стандартном запуске на самых низких настройках графики с включенной технологией масштабирования FSR частота кадров колебалась между 22 и 25 FPS, сопровождаясь сильными просадками. Чтобы улучшить ситуацию, игрок обратился к редактированию конфигурационных файлов usersettings.json и создал кастомные параметры для движка REDengine.

Путем глубокой настройки энтузиасту удалось полностью отключить глобальное освещение, отражения в экранном пространстве, объемный туман, свечение, размытие в движении, хроматическую аберрацию, зернистость пленки, блики линз, сглаживание и динамические декали. Ключевым этапом стало принудительное снижение разрешения рендеринга до 640x480 пикселей с использованием целочисленного масштабирования для вывода изображения на весь экран. Технология FSR была отключена, так как при таком низком базовом разрешении она только ухудшала производительность из-за дополнительных вычислительных затрат на старой архитектуре.

После всех манипуляций встроенный бенчмарк показал среднюю частоту 44 кадра в секунду при потреблении видеопамяти строго в пределах 1 ГБ. В реальном игровом процессе при езде по городу счетчик кадров держался на уровне от 38 до 40 FPS. В боевых сценах производительность находилась в диапазоне от 25 до 35 FPS, а в некоторых закрытых локациях поднималась почти до 50 кадров в секунду. Визуально Cyberpunk 2077 стала напоминать проекты эпохи старых консолей с плоским освещением. Тем не менее автор эксперимента доказал, что игру можно сделать полностью проходимой даже на железе, которое абсолютно не соответствует официальным системным требованиям.