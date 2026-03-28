Cyberpunk 2077 10.12.2020
Игрок запустил Cyberpunk 2077 на видеокарте с 1 ГБ памяти при 40 FPS

Extor Menoger Extor Menoger

Энтузиаст решил проверить пределы оптимизации ролевого экшена Cyberpunk 2077 и попытался запустить игру на крайне слабой видеокарте. Для эксперимента была выбрана модель AMD Radeon R7 370, оснащенная всего 1 ГБ видеопамяти стандарта GDDR5. Задачей было не просто запустить проект студии CD Projekt RED, но и добиться приемлемой частоты кадров.

При стандартном запуске на самых низких настройках графики с включенной технологией масштабирования FSR частота кадров колебалась между 22 и 25 FPS, сопровождаясь сильными просадками. Чтобы улучшить ситуацию, игрок обратился к редактированию конфигурационных файлов usersettings.json и создал кастомные параметры для движка REDengine.

Путем глубокой настройки энтузиасту удалось полностью отключить глобальное освещение, отражения в экранном пространстве, объемный туман, свечение, размытие в движении, хроматическую аберрацию, зернистость пленки, блики линз, сглаживание и динамические декали. Ключевым этапом стало принудительное снижение разрешения рендеринга до 640x480 пикселей с использованием целочисленного масштабирования для вывода изображения на весь экран. Технология FSR была отключена, так как при таком низком базовом разрешении она только ухудшала производительность из-за дополнительных вычислительных затрат на старой архитектуре.

После всех манипуляций встроенный бенчмарк показал среднюю частоту 44 кадра в секунду при потреблении видеопамяти строго в пределах 1 ГБ. В реальном игровом процессе при езде по городу счетчик кадров держался на уровне от 38 до 40 FPS. В боевых сценах производительность находилась в диапазоне от 25 до 35 FPS, а в некоторых закрытых локациях поднималась почти до 50 кадров в секунду. Визуально Cyberpunk 2077 стала напоминать проекты эпохи старых консолей с плоским освещением. Тем не менее автор эксперимента доказал, что игру можно сделать полностью проходимой даже на железе, которое абсолютно не соответствует официальным системным требованиям.

ant 36436
Парень сделал версию для PS6

InSerrt

Движок гибкий, это вам не хвалёная урина

FairUlu

Так-так, появился объемный список ненужных настроек, которые требуют с одной стороны, повышенного времени разработки игры, а с другой - необоснованно мощное железо.

Gords

Берёшь все текстуры 2К и больше, и уменьшаешь до 1К или даже 512, и будет тебе щасте.

Беркут Слеер

Бред сивой кобылы. Выделенная память графического процессора не столь важна, особо если общая память графического процессора имеет достаточно высокий уровень отзыва и применимую частоту. Тем боле что в Виндоус предусмотрена передача функций графического процессора -- ЦП, при достаточной мощности последнего. А оптимизация это вообще сказки. По больше частью идет стандартное масштабирование путем урезки адресуемых точек, предусмотренное в любой игре. Кстати лучше б рассказали что за ЦП и насколько ядер было использовано для эксперимента.

