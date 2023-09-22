Игроки Cyberpunk 2077 делятся новыми находками, которые не попали в официальное описание патча 2.0 ©

Вышло обновление 2.0 для Cyberpunk 2077, и, похоже, большинство игроков остались более чем довольны. В обновлении появилось множество новых возможностей, и посещение Найт-Сити стало еще более увлекательным. Интересных находок настолько много, что фанаты уже превзошли самих себя в их изложении. Чтобы не быть слишком красочным, появились и глюки, но, что интересно, они воспринимаются игроками как довольно забавные недостатки.

CD Projekt RED представила длинный список изменений, внесенных обновлением 2.0 в Cyberpunk 2077, но не все игроки прочитали его от корки до корки. Как бы то ни было, студия представила несколько интересных моментов, о которых в примечаниях к патчу не было сказано ни слова. Ниже небольшой список заслуживающих внимания новых изменений, о которых вы могли не знать, избегая при этом возможных спойлеров.

Большая часть одежды больше не дает очков защиты. Защита теперь приобретается с помощью имплантатов. Поэтому к одежде можно относиться как к... одежде.

На карте появляются синие точки, обозначающие NCPD. Сами полицейские также стали более многочисленными и патрулируют город (похоже, CDPR взяла пример с классики и вывела полицию на улицы).

Над головой кошки появляется значок головы с ушами, означающий, что с животным можно взаимодействовать.

Trauma Drama - мини-игра, упомянутая в описании патча, - создана по мотивам культовой Contra. Поиграть в нее можно на игровых автоматах, установленных в Найт-Сити.

Джонни Сильверхэнд может время от времени появляться в квартире, так что возвращение в нее теперь имеет смысл.

Покупка автомобилей наконец-то стала приятной. Вместо того чтобы ездить из точки в точку по всему Найт-Сити, теперь их можно купить через сайт.

Расширена территория у Пасифики. Версию "до" и "после" можно увидеть на сравнительной карте здесь.

Не обошлось в игре и без новых-старых глюков, но это довольно типично для Cyberpunk. В ролике вот тут, например, показан рокет-джамп на мотоцикле. Трудно сказать, ошибка ли это или так можно делать всегда.

Игроки также делятся другими забавными ситуациями, такими как вождение разбитой машины, леденящая душу сцена, дежа вю или разговор с подозрительно улыбающимся Виктором.