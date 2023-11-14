Игроки Cyberpunk 2077 нашли способ исследовать Нью-Йорк во время одной из миссий Phantom Liberty

Если вы решите встать на сторону Соломона Рида во время выполнения основного квеста Phantom Liberty, вам в конечном итоге откроется миссия под названием Somewhat Damaged. В какой-то момент у вас состоится разговор с нетраннером Сон Со Ми в воссозданной квартире в Бруклине, в которой она жила до того, как ее завербовал персонаж Идриса Эльбы.

Как выяснили народные экспериментаторы, если вы проходите игру на PC с уствновленным модом, который позволяет проходить сквозь стены квартиры, вы можете оказаться на улицах Нью-Йорка. Естественно, по задумке дизайнеров вас там быть не должно, поэтому вы не встретите ни единого NPC — на улицах припарковано лишь несколько машин.

По словам одного из участников ветки Reddit: на всех четырех улицах и зданиях нанесена карта столкновений, поэтому по ним можно ходить (включая крыши). Ядро CynoSure также находится прямо за квартирой Со Ми — это если вы хотите осмотреть объект CynoSure, не преследуемый психотическим роботом-убийцей, управляемым искусственным интеллектом.