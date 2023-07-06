Игроки Cyberpunk 2077 протестуют против Reddit, публикуя обнаженку ©

Крупнейший сабреддит Cyberpunk 2077 недавно переключился на NSFW с объяснением, что игра, на которую он ориентирован, является зрелой, наполненной наготой и кровью. Однако Reddit якобы потребовал от модов сабреддита быстро отменить изменения. Моды не подчинились, и теперь пользователи публикуют обнаженные изображения игровых персонажей в знак протеста, чтобы показать, почему сабреддит заслуживает статуса NSFW.

С мая Reddit находится в состоянии войны со своими пользователями и сабреддитами, поскольку компания ограничивает доступ сторонних приложений к бэкенду сайта или API. И как часть этой продолжающейся обратной реакции, некоторые сабреддиты перешли на NSFW. Это обозначение предназначено в основном для порнографических сабреддитов и блокирует появление рекламы, но также позволяет пользователям свободно размещать наготу и более взрослый контент. Некоторые моды и сабреддиты использовали это обозначение, чтобы нанести ответный удар по Reddit и его презираемому генеральному директору. Теперь в эту разборку забрел сабреддит Cyberpunk 2077.

Согласно сообщению модератора Tabnam от 5 июля, решение сделать сабреддит Cyberpunk 2077 NSFW было принято потому, что игра "является игрой 18+", и произошло сейчас, потому что модам "до недавнего времени не приходило в голову изменить его". Tabnam добавил, что этот сабреддит уже должен был быть NSFW. Это решение, очевидно, не понравилось Reddit.

Мод Code of Conduct отправил нам сообщение, требуя, чтобы мы переключились обратно, потому что '[Ваши пользователи], вероятно, сбиты с толку всем NSFW-контентом, который вы видите'. Они не разрешили нам ответить, поэтому мы не смогли объяснить, что это сабреддит для игры 18+, и ни один из наших материалов не менялся. Пока мы не изменим его обратно, мы нарушаем правила сайта Reddit. Мы не собираемся менять его обратно, потому что это сексуально откровенная игра, и, кроме того, пошли они в жопу.

— написал Tabnam.

В рамках продолжающейся борьбы с Reddit игроки Cyberpunk 2077 начали наводнять сабреддит контентом в стиле NSFW, пытаясь доказать, почему сабреддит должен быть отнесен к этой категории, а также чтобы погрозить пальцем компании, которая продолжает все сильнее и сильнее сжимать свое сообщество, убивая в процессе одну из последних хороших частей Интернета.

На текущий момент сабреддит забит обнаженкой до отказа. Некоторые из этих них взяты из игры, другие являются фан-артом или аниме Edgerunners.