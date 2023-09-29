Игроки Cyberpunk 2077 считают, что нашли персонажа Идриса Эльбы еще до старта событий Phantom Liberty ©

Игроки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игроки думают, что нашли персонажа Идриса Эльбы Соломона Рида, прохлаждающегося в Найт-Сити еще до начала событий DLC.

Игрок, о котором пойдет речь ниже, обратившийся к сообществу, посвященному Cyberpunk 2077, по всей видимости, выполнял "случайные задания", когда в одном из баров он наткнулся на подозрительно знакомого мужчину. Не стоит отрицать: NPC действительно очень похож на Идриса Эльбу, а точнее, на его персонажа Соломона Рида из Cyberpunk 2077.

Однако в этом странном совпадении есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Как отмечают некоторые комментаторы, Рид действительно упоминает, что подрабатывает вышибалой в Найт-Сити, когда не занят корпоративным шпионажем в пользу президента Америки.

"И у этого парня тоже точно такие же киберимпланты. Так что я бы сказал, что это он! Отличное пасхальное яйцо", - отмечает один из комментаторов. Судя по всему, этот бар называется "Электрический оргазм" и находится в районе Даунтаун Найт-Сити, если вам захочется заглянуть туда, чтобы поздороваться.

Другой игрок утверждает, что видел Рида в баре под названием "Malted Iguana Liquors". Предупреждаем: если вернуться в тот же бар позже, Рид исчезнет, так что у вас может быть только один шанс заглянуть к нему.