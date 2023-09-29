Игроки Cyberpunk 2077 считают, что нашли персонажа Идриса Эльбы еще до старта событий Phantom Liberty

Игроки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игроки думают, что нашли персонажа Идриса Эльбы Соломона Рида, прохлаждающегося в Найт-Сити еще до начала событий DLC.
Игрок, о котором пойдет речь ниже, обратившийся к сообществу, посвященному Cyberpunk 2077, по всей видимости, выполнял "случайные задания", когда в одном из баров он наткнулся на подозрительно знакомого мужчину. Не стоит отрицать: NPC действительно очень похож на Идриса Эльбу, а точнее, на его персонажа Соломона Рида из Cyberpunk 2077.
Однако в этом странном совпадении есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Как отмечают некоторые комментаторы, Рид действительно упоминает, что подрабатывает вышибалой в Найт-Сити, когда не занят корпоративным шпионажем в пользу президента Америки.
"И у этого парня тоже точно такие же киберимпланты. Так что я бы сказал, что это он! Отличное пасхальное яйцо", - отмечает один из комментаторов. Судя по всему, этот бар называется "Электрический оргазм" и находится в районе Даунтаун Найт-Сити, если вам захочется заглянуть туда, чтобы поздороваться.
Другой игрок утверждает, что видел Рида в баре под названием "Malted Iguana Liquors". Предупреждаем: если вернуться в тот же бар позже, Рид исчезнет, так что у вас может быть только один шанс заглянуть к нему.
Так это легко понять. Если есть ру озвучка, то не он, а если нет, то он.
Я так понял, что тут не совсем корректное название новости. Его нашли не "до" выхода длц, а после - и суть лишь в том, что героя Идриса можно встретить в игре до того, как начнутся события длц.
Причем тут озвучка? Че ты несешь?
Имеется ввиду версия с DLC, у DLC нет русской озвучки, одного и того же персонажа вряд ли бы звали озвучивать разные актёры, значит NPC ответит на оригинальном языке, а не на русском, если это один и тот же персонаж.
Тип для длс диалоги не записаны на ру. Соломон Рид персонаж новый. Если это он, то в ру версии он должен сказать что-то на англ. озвучке.
Это же Илай Вэнс, ёмаё. Конфирмед
Скриншот - топ!