Игроки сообщают о проблемах с модами в Cyberpunk 2077 после установки драйвера NVIDIA 576.28

Компания NVIDIA выпустила свежий пакет драйверов Game Ready под номером 576.28. Сразу после релиза пользователи начали делиться своими первыми впечатлениями и результатами тестов в различных играх, уделяя особое внимание таким проектам, как Cyberpunk 2077.

Игроки столкнулись с проблемами при использовании популярного мода Realistic Map для Cyberpunk 2077, который заменяет стандартную карту на высокодетализированную 2D-текстуру. На странице мода на Nexus Mods пользователи, обновившиеся до драйвера 576.28 (а также версий 576.02 и хотфикса 576.15), массово сообщают, что карта становится полностью черной, видны только маркеры и иконки. Проблема затронула владельцев разных видеокарт NVIDIA, включая новейшие RTX 5080 и RTX 5090. Пользователи отмечают, что откат на предыдущую версию драйвера решает проблему, указывая на несовместимость именно с последним релизом ПО от NVIDIA. Некоторые игроки потратили значительное время на поиск конфликтов между модами, прежде чем выявили, что причиной является именно обновление драйвера.