Игроки сообщают о проблемах с модами в Cyberpunk 2077 после установки драйвера NVIDIA 576.28

Компания NVIDIA выпустила свежий пакет драйверов Game Ready под номером 576.28. Сразу после релиза пользователи начали делиться своими первыми впечатлениями и результатами тестов в различных играх, уделяя особое внимание таким проектам, как Cyberpunk 2077.
Игроки столкнулись с проблемами при использовании популярного мода Realistic Map для Cyberpunk 2077, который заменяет стандартную карту на высокодетализированную 2D-текстуру. На странице мода на Nexus Mods пользователи, обновившиеся до драйвера 576.28 (а также версий 576.02 и хотфикса 576.15), массово сообщают, что карта становится полностью черной, видны только маркеры и иконки. Проблема затронула владельцев разных видеокарт NVIDIA, включая новейшие RTX 5080 и RTX 5090. Пользователи отмечают, что откат на предыдущую версию драйвера решает проблему, указывая на несовместимость именно с последним релизом ПО от NVIDIA. Некоторые игроки потратили значительное время на поиск конфликтов между модами, прежде чем выявили, что причиной является именно обновление драйвера.
Проблемы модов это проблемы модов
32 битный физикс тоже проблема модов?
Куртка держит планку
Ну вот хомячьё готовое всё жрать с лопаты и доигралось, сперва игры стали делать на от*ебись, теперь уже и разрабы железа обламываются делать рабочие драйвера. Главное что все равно схавают ибо выросло поколение инертных всёсожральщиков.
Я так понимаю ждать ещё очень долго, интересно они исправят все к 600 серии драйвера ?