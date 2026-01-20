Игроки сошлись во мнении: в Cyberpunk 2077 быстрая телепортация оказалась не нужна

Открытый мир «Киберпанка 2077» мог бы обойтись без одного ключевого элемента песочниц, по мнению многих игроков.

Если кто-то хочет указать на одну большую проблему открытых миров, он, вероятно, будет искать различные недостатки, связанные с их размером. «Сотни квадратных километров» звучат впечатляюще в промоматериалах и заявлениях разработчиков, но иногда это выливается в такие проблемы, как повторяющиеся локации, обилие «коллекционных предметов» и малоинтересной активности (иногда в виде маркеров, почти закрывающих карту) или путешествий из точки А в точку Б, занимающих слишком много времени.

Последнюю проблему обычно решают простым способом, и не иначе было в «Киберпанке 2077». Однако часть игроков считает, что именно в этой игре он лишний.

Неторопливое (?) исследование Найт-Сити

Быстрое перемещение — элемент, знакомый в играх давно, но особенно он полезен в огромных играх с открытым миром. Даже если разработчики создадут самую красивую и уникальную карту, даже самые большие энтузиасты виртуальных пейзажей не всегда хотят тратить десятки минут (или больше) только для того, чтобы добраться до отдалённой точки.

«Киберпанк 2077» также предлагал такую «телепортацию». Однако, судя по всему, эта RPG — одна из немногих, в которых значительная часть игроков не видит смысла пользоваться системой быстрого перемещения. На это указывает обсуждение в сервисе Reddit, которое, по правде говоря, сложно даже назвать дискуссией.

Большинство комментаторов указали на две причины, по которым они предпочитают путешествовать без сокращений: «крутые» автомобили (после обновлений, убравших их взрывоопасные наклонности и добавивших систему CrystalCoat) и акробатические (иногда почти вертикальные) пробежки по Найт-Сити. В обоих случаях само киберпанк-город своим видом и дизайном побуждает исследовать его самостоятельно — будь то любование видами и прослушивание радио за рулём или открытие новых паркур-маршрутов, как в серии Mirror’s Edge, и взгляд на мир сверху (в прямом смысле).

Тем не менее, часть игроков также отмечает, что сама реализация системы быстрого перемещения может не особо поощрять её использование:

Мне кажется, они намеренно сделали быстрое перемещение почти раздражающим — нужно найти определённые точки, которые не так легко доступны, но с другой стороны, машины действительно классные, так что они определённо хотят, чтобы вы на них ездили.

Некоторые пользователи также утверждают, что карта игры сама по себе «небольшая», что теоретически тоже объясняло бы игнорирование системы быстрого перемещения. Однако это не совсем так, потому что, хотя мы не знаем официального размера мира «Киберпанка 2077», сам Найт-Сити занимает площадь более 20 квадратных километров, что не учитывает: а) территории за городом (которые занимают гораздо больше места) и б) многоуровневость мегаполиса, где иногда можно провести больше времени в вертикальных перемещениях, чем в горизонтальных.

Да, можно найти гораздо более обширные открытые миры в видеоиграх, включая мир «Ведьмака 3». Но действительно ли это недостаток, когда всё ещё обширная карта мира «Киберпанка 2077» настолько насыщена, что игроки не видят смысла пропускать локации с помощью быстрого перемещения?