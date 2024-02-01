Игроки в восторге от новой функции в Cyberpunk 2077 и впечатлены вниманием к деталям от CD Projekt Red

Сегодня состоялся выход патча 2.11 для игры Cyberpunk 2077. Несмотря на то, что обновление в первую очередь должно было устранить имеющиеся ошибки, разработчики так же добавили в нем новую функцию - возможность на лету окрашивать автомобиль.

Однако в отличии от других игр, где присутствует возможность перекраски автомобиля из гаража, CD Projekt Red подошли к данному вопросу со всем вниманием к деталям мира игры.

Поскольку технология изменения цвета транспортного средства на лету была разработана внутриигровой компанией Rayfield, эта функция доступна для использования только на транспортных средствах Rayfield.

Rayfield - вымышленный производитель транспортных средств во вселенной Cyberpunk. Rayfield выпустила две модели автомобилей (Aerondight и Caliburn) и один летательный аппарат (Excalibur). Таким образом, существует только три транспортных средства в игре, на которых можно использовать данный краситель, известный как CrystalCoat. В примечаниях к патчу упоминается, что он "в настоящее время" доступен только для автомобилей Rayfield. Это намекает на то, что в будущих обновлениях автомобили других производителей могут получить его аналоги.

Кроме того, пользователи обнаружили интересную деталь: если автомобиль будет сильно поврежден, то CrystalCoat просто перестанет работать.

В то время как другие игры просто дают игроку функцию изменения цвета автомобиля, Cyberpunk 2077 напоминает игрокам, что это часть технологии, а не только цвет автомобиля в игре.