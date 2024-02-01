Игроки в восторге от новой функции в Cyberpunk 2077 и впечатлены вниманием к деталям от CD Projekt Red

Сегодня состоялся выход патча 2.11 для игры Cyberpunk 2077. Несмотря на то, что обновление в первую очередь должно было устранить имеющиеся ошибки, разработчики так же добавили в нем новую функцию - возможность на лету окрашивать автомобиль.
Однако в отличии от других игр, где присутствует возможность перекраски автомобиля из гаража, CD Projekt Red подошли к данному вопросу со всем вниманием к деталям мира игры.
Поскольку технология изменения цвета транспортного средства на лету была разработана внутриигровой компанией Rayfield, эта функция доступна для использования только на транспортных средствах Rayfield.
Rayfield - вымышленный производитель транспортных средств во вселенной Cyberpunk. Rayfield выпустила две модели автомобилей (Aerondight и Caliburn) и один летательный аппарат (Excalibur). Таким образом, существует только три транспортных средства в игре, на которых можно использовать данный краситель, известный как CrystalCoat. В примечаниях к патчу упоминается, что он "в настоящее время" доступен только для автомобилей Rayfield. Это намекает на то, что в будущих обновлениях автомобили других производителей могут получить его аналоги.
Кроме того, пользователи обнаружили интересную деталь: если автомобиль будет сильно поврежден, то CrystalCoat просто перестанет работать.
В то время как другие игры просто дают игроку функцию изменения цвета автомобиля, Cyberpunk 2077 напоминает игрокам, что это часть технологии, а не только цвет автомобиля в игре.
рад что разработчики проект не бросили, даже когда все его хейтили и продолжили над ним работу. игра сейчас выглядит конфеткой. молодцы!
У игры рекордные продажи, она так же побила рекорд по предзаказам)
Разрабы, когда читали хейт:
Оружие с модулем - фонарем появилось в игре? В роликах ещё видел....?
Имплант на ночной вижен появился, чтобы нормально видеть в темных местах? Нет? А жаль... Зато машину на ходу можно перекрашивать
Ещё дали возможность включить Ray Reconstruction при старых лучах.
Так она и была, я играл с обычной трассировкой лучей и реконструкцией до патча.
Физику с коллизией исправить? Зачем? Мы добавим перекраску автомобилей на лету.
Зачем их вообще красить-на них же нельзя ездить.
Крутая штука с окраской авто, я сам когда играл думал вот бы цвет поменять. Надеюсь эту функцию добавят ко всем авто, а еще было бы круто прикрутить её к оружию типа менять цвет ручки катаны или пистолета и т.д вышло бы интересно.
Правда покраска на лету смотрится не очень, но они добавили не просто выбор цвета а целую палитру цветов, что весьма неожиданно, еще и выбор цвета для отделки кузова, но покраска бы логичнее смотрелась в автомастерской, а не на лету
"точно последний патч"
Сразу видно, что разработчикам нравится свой проект. Не просто бизнес.
Хаха!!!
Мьсе, ваш язык увяз промеж польских булок