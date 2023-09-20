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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 762 оценки

Илон Маск явился в студию CD Projekt с винтажным пистолетом и попросил эпизодическую роль в Cyberpunk 2077

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butcher69
Новости

Илон Маск может многое, и то, что он геймер (например, любитель Elden Ring), тоже входит в этот длинный список. Однако, похоже, его увлечение завело его слишком далеко, когда он "ворвался" в офис CD Projekt RED с пистолетом и потребовал камео в Cyberpunk 2077.

Информация взята из биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном. Возможность для Маска появилась, когда его бывшая девушка Граймс работала актрисой озвучивания Лиззи Уиззи, звезды музыки в Cyberpunk 2077.

Тогда Маск явился в офис компании и попросил дать ему эпизодическую роль. Дело в том, что он сделал это, взяв с собой "двухсотлетний пистолет". По мнению Kotaku, это может быть реплика пистолета с кремневым замком, который, как известно, всегда лежит на прикроватной тумбочке Маска, но это лишь предположение.

В биографии говорится, что Маск увлекся Cyberpunk отчасти потому, что кибернетические имплантаты в игре напомнили ему о его компании Neuralink, занимающуюся разработкой нейроинтерфейсов, а отчасти потому, что игра показалась ему "будущим".

"Ребята из студии переволновались", - сказала Граймс в интервью Айзексону. Однако CD Projekt Red в конце концов вознаградила Маска небольшим эпизодом. "Я сказал им, что я вооружен, но не опасен", - рассказал Маск Айзексону об этом инциденте.

2
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
B e s i k

Если ему дадут роль то пусть к этому ещё внедрят машину Tesla Cybertruck и чтоб в каком то квесте можно было её у него отжать.

5
pokemonizm

это была бы слишком хорошая коллаборация

2
SoRaS3
-3
Рогатый Лорд

Это было бы круто, прям представил его в игре и что можно угнать у него тачку. Было бы весело)

1
DAJIekceu

А где его левая нога на фото?

1
moonfaer

Отошла за пивом, 2077 год же

1
wiezmin

А чу фоты с этой пуколкой в твитОр не запостили?

0
Аристов--Черный
"Я сказал им, что я вооружен, но не опасен"

Надо было говорить: "Я богат, но не умён", это лучше привлекло бы внимание и возможно за крупные вложение этого дурачка бы поставили куда нибудь на Чпок-стрит, в очередь у борделя:)))

-1
LogicDisciple

Маск не умен? Вы бы его биографию почитали на досуге.

0
Denya_007

Смелое заявление про дурочка, посмотри документалку про Макса, это генератор идей которые воплощает а не просто трепло.

0
Destroited

Никчемный пиарщик-пустозвон, не хватало еще этой рожей игру портить.

-1
andgeka

он чо, одноногого капитана крюка сыграл?

-2