Илон Маск явился в студию CD Projekt с винтажным пистолетом и попросил эпизодическую роль в Cyberpunk 2077

Илон Маск может многое, и то, что он геймер (например, любитель Elden Ring), тоже входит в этот длинный список. Однако, похоже, его увлечение завело его слишком далеко, когда он "ворвался" в офис CD Projekt RED с пистолетом и потребовал камео в Cyberpunk 2077.
Информация взята из биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном. Возможность для Маска появилась, когда его бывшая девушка Граймс работала актрисой озвучивания Лиззи Уиззи, звезды музыки в Cyberpunk 2077.
Тогда Маск явился в офис компании и попросил дать ему эпизодическую роль. Дело в том, что он сделал это, взяв с собой "двухсотлетний пистолет". По мнению Kotaku, это может быть реплика пистолета с кремневым замком, который, как известно, всегда лежит на прикроватной тумбочке Маска, но это лишь предположение.
В биографии говорится, что Маск увлекся Cyberpunk отчасти потому, что кибернетические имплантаты в игре напомнили ему о его компании Neuralink, занимающуюся разработкой нейроинтерфейсов, а отчасти потому, что игра показалась ему "будущим".
"Ребята из студии переволновались", - сказала Граймс в интервью Айзексону. Однако CD Projekt Red в конце концов вознаградила Маска небольшим эпизодом. "Я сказал им, что я вооружен, но не опасен", - рассказал Маск Айзексону об этом инциденте.
Если ему дадут роль то пусть к этому ещё внедрят машину Tesla Cybertruck и чтоб в каком то квесте можно было её у него отжать.
это была бы слишком хорошая коллаборация
Это было бы круто, прям представил его в игре и что можно угнать у него тачку. Было бы весело)
А где его левая нога на фото?
Отошла за пивом, 2077 год же
А чу фоты с этой пуколкой в твитОр не запостили?
Надо было говорить: "Я богат, но не умён", это лучше привлекло бы внимание и возможно за крупные вложение этого дурачка бы поставили куда нибудь на Чпок-стрит, в очередь у борделя:)))
Маск не умен? Вы бы его биографию почитали на досуге.
Смелое заявление про дурочка, посмотри документалку про Макса, это генератор идей которые воплощает а не просто трепло.
Никчемный пиарщик-пустозвон, не хватало еще этой рожей игру портить.
он чо, одноногого капитана крюка сыграл?