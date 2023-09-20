Илон Маск явился в студию CD Projekt с винтажным пистолетом и попросил эпизодическую роль в Cyberpunk 2077 ©

Илон Маск может многое, и то, что он геймер (например, любитель Elden Ring), тоже входит в этот длинный список. Однако, похоже, его увлечение завело его слишком далеко, когда он "ворвался" в офис CD Projekt RED с пистолетом и потребовал камео в Cyberpunk 2077.

Информация взята из биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном. Возможность для Маска появилась, когда его бывшая девушка Граймс работала актрисой озвучивания Лиззи Уиззи, звезды музыки в Cyberpunk 2077.

Тогда Маск явился в офис компании и попросил дать ему эпизодическую роль. Дело в том, что он сделал это, взяв с собой "двухсотлетний пистолет". По мнению Kotaku, это может быть реплика пистолета с кремневым замком, который, как известно, всегда лежит на прикроватной тумбочке Маска, но это лишь предположение.

В биографии говорится, что Маск увлекся Cyberpunk отчасти потому, что кибернетические имплантаты в игре напомнили ему о его компании Neuralink, занимающуюся разработкой нейроинтерфейсов, а отчасти потому, что игра показалась ему "будущим".

"Ребята из студии переволновались", - сказала Граймс в интервью Айзексону. Однако CD Projekt Red в конце концов вознаградила Маска небольшим эпизодом. "Я сказал им, что я вооружен, но не опасен", - рассказал Маск Айзексону об этом инциденте.