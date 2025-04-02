ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 30 169 оценок

Инсайдер намекнул на выход Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2

butcher69 butcher69

Инсайдер eXtas1s опубликовал загадочный тизер, связанный с Cyberpunk 2077, вызвав слухи о возможном портировании игры на новую консоль Nintendo Switch 2. Ранее CD Projekt RED не выпустила игру для оригинальной Switch из-за технических ограничений, но с учётом улучшенной производительности Switch 2, подобный порт стал бы реальной возможностью.

Инсайдер не стал опровергать слухи, но уточнил, что речь не о добавлении игры в Xbox Game Pass. Вместо этого он сопроводил тизер фрагментом из расширения Phantom Liberty и множеством загадочных эмодзи, что вызвало волну догадок среди поклонников.

Презентация Nintendo Switch 2, намеченная на 2 апреля, обещает показать новые игры для платформы, и если CD Projekt действительно готовит порт, это откроет Cyberpunk 2077 для более широкой аудитории.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MNM 777

)

11
Mazaxati

Разрешение будет 480 в 30 фпс с дальностью прорисовки 10 метров?

3
77ищ

ето было бы на свитч 1 я думаю на свитч 2 будет 720p dlls 30 fps

1
Victor Dukoff 77ищ

Какой еще dlss? Ведь даже ежу понятно. что там будет стоять очередная кастомная APU от красных. Ибо реальных альтернатив просто нет.

-3
sapov Victor Dukoff

Какая костомная апу от красных. У второго сыча полная обратная совместимость. А тегра это арм, а арм красные петушки не смогли сделать

1
sa1958

Страшная новость.

1
Беккер5443

Уж лучше бы новая игра+ добавили бы на пк.

-1