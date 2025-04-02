Инсайдер намекнул на выход Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2

Инсайдер eXtas1s опубликовал загадочный тизер, связанный с Cyberpunk 2077, вызвав слухи о возможном портировании игры на новую консоль Nintendo Switch 2. Ранее CD Projekt RED не выпустила игру для оригинальной Switch из-за технических ограничений, но с учётом улучшенной производительности Switch 2, подобный порт стал бы реальной возможностью.

Инсайдер не стал опровергать слухи, но уточнил, что речь не о добавлении игры в Xbox Game Pass. Вместо этого он сопроводил тизер фрагментом из расширения Phantom Liberty и множеством загадочных эмодзи, что вызвало волну догадок среди поклонников.

Презентация Nintendo Switch 2, намеченная на 2 апреля, обещает показать новые игры для платформы, и если CD Projekt действительно готовит порт, это откроет Cyberpunk 2077 для более широкой аудитории.