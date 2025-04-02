Инсайдер намекнул на выход Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2

Инсайдер eXtas1s опубликовал загадочный тизер, связанный с Cyberpunk 2077, вызвав слухи о возможном портировании игры на новую консоль Nintendo Switch 2. Ранее CD Projekt RED не выпустила игру для оригинальной Switch из-за технических ограничений, но с учётом улучшенной производительности Switch 2, подобный порт стал бы реальной возможностью.
Инсайдер не стал опровергать слухи, но уточнил, что речь не о добавлении игры в Xbox Game Pass. Вместо этого он сопроводил тизер фрагментом из расширения Phantom Liberty и множеством загадочных эмодзи, что вызвало волну догадок среди поклонников.
Презентация Nintendo Switch 2, намеченная на 2 апреля, обещает показать новые игры для платформы, и если CD Projekt действительно готовит порт, это откроет Cyberpunk 2077 для более широкой аудитории.
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Разрешение будет 480 в 30 фпс с дальностью прорисовки 10 метров?
ето было бы на свитч 1 я думаю на свитч 2 будет 720p dlls 30 fps
Какой еще dlss? Ведь даже ежу понятно. что там будет стоять очередная кастомная APU от красных. Ибо реальных альтернатив просто нет.
Какая костомная апу от красных. У второго сыча полная обратная совместимость. А тегра это арм, а арм красные петушки не смогли сделать
Страшная новость.
Уж лучше бы новая игра+ добавили бы на пк.