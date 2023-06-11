Инсайдер подтвердил сегодняшнюю демонстрацию Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и раскрыл один из бонусов за предзаказ

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет показана во время сегодняшней Xbox Showcase с указанием цен и открытием предзаказа. Об этом сообщил инсайдер billbil-kun, который обычно делает верные предсказания.
Чтобы придать веса своим словам, он также опубликовал обработанное изображение одного из бонусов, которые получат те, кто закажет расширение Cyberpunk 2077: мускул-кар Quadra "Vigilante".
billbil-kun также сообщил цену этого долгожданного расширения: €29,99 / $29,99 / £24,99. На самом деле эта цифра не совсем новая, так как она стала известна благодаря ошибке в GOG, магазине CD Projekt, который случайно активировал страницу Cyberpunk 2077: Phantom Liberty раньше времени. В любом случае, это подтверждение не повредит, пока мы ждем, когда оно станет официальным на мероприятии.
Как всегда, поскольку это слухи, лучше не принимать ничего на веру и дождаться официального подтверждения... тем более, что Xbox Showcase уже близко.
Авторам, которые сегодня весь день публикуют сливы и слухи по Киберапнку - вы можете успокоится? Осталось всего 4 часа до презентации. Просто отойдите от компа, отдохните...
Бонусов много не бывает
Я не понимаю, вы глухие? Ещё на презентации в пятницу сказали, что Cyberpunk покажут в выходные!
Ждём, это DLC уже должно когда-то выйти...
В смысле предзаказ длс? Отдельная игра что ли? Ужас
Очень сильно сомневаюсь в бонусах за предзаказ. У cd projekt философия же, что не зависимо когда человек купит игру - он всегда получит весь контент. У w3 и cp2077 не было бонусов за предзаказ.
Забавно, у меня оригинал ещё давно валяется на аккаунте - ни разу пока не запускал.
Жаль что русской озвучки не будет. Ублююютки лицехватные