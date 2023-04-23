Intel XeSS уничтожает AMD FSR 2 в Cyberpunk 2077, приближаясь к NVIDIA DLSS 3 по качеству изображения ©

Технология повышения качества Intel XeSS опережает AMD FSR 2 в Cyberpunk 2077 и почти соответствует NVIDIA DLSS 3 по качеству изображения.

Cyberpunk 2077 недавно получил обновление Path Tracing с патчем 1.62. Наряду с добавлением трассировки пути, игра также получила поддержку XeSS от Intel, которая, как недавно выяснилось, обеспечивает потрясающий прирост производительности на 70%+ на видеокартах Arc. Теперь, прямое сравнение между FSR от AMD, XeSS от Intel и DLSS от NVIDIA было представлено ютубером MxBenchmarkPC, специализирующимся на бенчмарках.

Для сравнения мы приводим несколько изображений, чтобы увидеть качество изображения и разницу в производительности между тремя технологиями масштабирования. Все три технологии были установлены на предустановку "Качество" и запущены на ПК с видеокартой NVIDIA RTX 4080. RTX 4080 - единственная карта, на которой можно использовать все три технологии, так как XeSS и FSR не зависят от железа, в отличии от DLSS 3.

С точки зрения производительности, технологии Intel XeSS 1.1, AMD FSR 2.1 и NVIDIA DLSS 3.1 обеспечивают одинаковую производительность на RTX 4080. Здесь и там есть потери в 1-2 FPS, но все они находятся в пределах погрешности, поскольку не выполняется фиксированная сцена, как во внутреннем бенчмарке Cyberpunk 2077.

Однако сравнение качества изображения показывает большую разницу, и технология Intel XeSS 1.1 полностью уничтожает FSR 2.1 от AMD, которая не способна создать резкое изображение и имеет более заметный синий цвет, чем остальные две технологии. Реализация FSR 2.1 в Cyberpunk 2077 в режиме качества также демонстрирует значительную артификацию и мерцание по сравнению с технологиями XeSS и DLSS 3. Сам ютубер продолжает говорить, что XeSS 1.1 был очень близок к DLSS 3.1 по качеству изображения.

Это действительно превосходный результат от команды Intel, которая упорно работала над тем, чтобы представить XeSS геймерам. Хотя технология еще не получила такого же распространения, как DLSS и FSR, которые уже включены во многие игры и приложения, подразделение Intel GPU упорно работает и добивается лучшей поддержки и оптимизированных драйверов с момента выпуска графических карт Arc.