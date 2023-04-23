Intel XeSS уничтожает AMD FSR 2 в Cyberpunk 2077, приближаясь к NVIDIA DLSS 3 по качеству изображения

Технология повышения качества Intel XeSS опережает AMD FSR 2 в Cyberpunk 2077 и почти соответствует NVIDIA DLSS 3 по качеству изображения.
Cyberpunk 2077 недавно получил обновление Path Tracing с патчем 1.62. Наряду с добавлением трассировки пути, игра также получила поддержку XeSS от Intel, которая, как недавно выяснилось, обеспечивает потрясающий прирост производительности на 70%+ на видеокартах Arc. Теперь, прямое сравнение между FSR от AMD, XeSS от Intel и DLSS от NVIDIA было представлено ютубером MxBenchmarkPC, специализирующимся на бенчмарках.
Для сравнения мы приводим несколько изображений, чтобы увидеть качество изображения и разницу в производительности между тремя технологиями масштабирования. Все три технологии были установлены на предустановку "Качество" и запущены на ПК с видеокартой NVIDIA RTX 4080. RTX 4080 - единственная карта, на которой можно использовать все три технологии, так как XeSS и FSR не зависят от железа, в отличии от DLSS 3.
С точки зрения производительности, технологии Intel XeSS 1.1, AMD FSR 2.1 и NVIDIA DLSS 3.1 обеспечивают одинаковую производительность на RTX 4080. Здесь и там есть потери в 1-2 FPS, но все они находятся в пределах погрешности, поскольку не выполняется фиксированная сцена, как во внутреннем бенчмарке Cyberpunk 2077.
Однако сравнение качества изображения показывает большую разницу, и технология Intel XeSS 1.1 полностью уничтожает FSR 2.1 от AMD, которая не способна создать резкое изображение и имеет более заметный синий цвет, чем остальные две технологии. Реализация FSR 2.1 в Cyberpunk 2077 в режиме качества также демонстрирует значительную артификацию и мерцание по сравнению с технологиями XeSS и DLSS 3. Сам ютубер продолжает говорить, что XeSS 1.1 был очень близок к DLSS 3.1 по качеству изображения.
Это действительно превосходный результат от команды Intel, которая упорно работала над тем, чтобы представить XeSS геймерам. Хотя технология еще не получила такого же распространения, как DLSS и FSR, которые уже включены во многие игры и приложения, подразделение Intel GPU упорно работает и добивается лучшей поддержки и оптимизированных драйверов с момента выпуска графических карт Arc.
Борьба двух гигантов
С
На XeSS он человека сбил, твар
в хогвартс легаси я видел некоторые артефакты с Intel XeSS будто по доскам бежала вода в низком разрешение так нормальки шевелись либо это были микро артефакты которые невидны четким глазом потому что уе 5 шумит в низком разрешение. а так интересный альтернативный мыльник.
А при чем UE5 и Hogwarts Legacy? Хогвартс на 4м
я в курсе. просто я включил анриал 5 на ноутбуке и чтоб не лагало в низком разрешении и увидел такие артефакты и подумал что какие то проблемы с совместимостью гпу. а в высоких разрешениях их нет. возможно они в 4м буду в зависимости о освещения а может так работает пбр. так же на 4м анрале я сталкивался с шумом при тенях от поля глубины но эт скорее наоборот реалистичности прибавляет будто глазами в темноте смотришь или камерой. а вот что будет в 160х96 не знаю. возможно там артефакты станут огромным и будут давать вспышки света и мерцания.
Не ну вообще да, на фср прям растительность мерцает жестко.
Но на хеss шлейфы лютые от столбов. И фср на несколько фпс больше рисует.
Надо было фпс тестить в более реалистичных условиях нежели 4080, на картах слабее разрыв больший был бы наверное.
Ну ждем фиксов в фср 3. А вообще была бы растительность в киберпуке обьемной а не спрайтовой НАПРИМЕР КАК В ФАР КРАЙ 2 2007 ГОДА ВЫПУСКА то такой проблемы небыло бы.
Вранье тот пост. Чистое враньё!
Только вчера делал тесты.
При фулхд, от лучшего качества к худшему:
Длсс2-Фср2-Хеss-Натив
самый большой фпс дает длсс2, все что далее на уменьшение. Худшее качество в Нативной картинке, по мерцаниям - мерцают все апскейлы и натив. В 4к разрешении лучшая картинка в Нативе, мерцания пропадают, далее длсс-фср-хеss. Однозначно лучше всегда использовать Длсс2, и фпс растет и качество картинки становится лучше.
Если кто то будет возражать, бери сам сделай тесты и не гунди тут, мне это интересно и я графодрочер, я давно уже не играю а меряю графику.
везде мыло какое то - разве что волосы чуток лучше .. хрень
ни что не сравнится по четкости с нативном без сглажки с цельно числовой интерполяцией проекции 720р на 4к матрицу. края пикселей очень ровные без мыла практически. будто в живую мозаику играешь.
XeSS очень странно работает, например в Спидер мене ремастеред, XeSS очень сильно сбрасывает нагрузку на видеокарту, нежели Fsr, и к тому же давал больше fps в игре. А вот в Киберпанке ситуация полностью противоположная, Fsr сбрасывает нагрузку и даёт больше fps в то время как XeSS заставляет видеокарту страдать, отмечу что тесты делал на дешёвой карте Джифорс 1660, на средних настройках в Киберпанке, и на Высоких в Павуке, DLSS соответственно отсутствует на такой видюхе.
xess для карт интел, у них есть чип который это все обрабатывает, на других картах технология не прибавляет фпс, работает тупо как хорошее сглаживание если у тебя фпс в избытке.
с волосами дичь полная у всех апскейлеров. Если в игре волосы и мех детальные, то не включаю их вообще
Можно побольше лупу, вообще не увидел разницы
Не. Не уничтожает.
И, автор, — завязывай с желтыми заголовками, а то пийсюн отвалится.
DLSS 3 - это генератор фреймов. При чём тут сглаживание?
DLSS 2 - это мультисемлинг.
Автор хоть прежде чем клепать бездраные новости хоть бы в предмете новости разобрался.
Комментатор ты хоть прежде чем клепать бездарные комментарии хоть бы в предмете обсуждения разобрался
В новости упоминается DLSS 3.1, это версия библиотеки nvngx_dlss, которая была выпущена в январе этого года, последняя на данный момент 3.1.11. Это технология Super Resolution. Именно о ней и идёт речь, её сравнивают с FSR 2.1 и XeSS 1.1
DLSS 3 сюда никак не отсносится, это маркетинговое название совокупности инструментов Super Resolution + Frame Generation + Reflex. При этом Frame Generation существует обособленно от DLSS Super Resolution.
DLSS 3 - это и мультисемплинг и генератор фреймов, при том что генератор фреймов представлен отдельной функцией и может быть включен независимо от DLSS 3
А это когда у DLSS качество было лучше чем у FSR в сайберпанке? Жаль что FSR добавили в игру очень поздно, но она убирает все артефакты освещения, теней, самое главное ghosting которые являются частью DLSS...
умники кто ставят минусы, докажите обратное. ахахахах
Если что я минус не ставил, но в защиту DLSS могу кое-что сказать. Чтобы избежать гостинга можно поставить файл dll версии 2.5.1. Возможно картинка будет чутка хуже чем при последнем 3.1.11, но при этом явно лучше FSR 2. Да и к тому же DLSS имеет как раз таки преимущество как в этой игре, так и в большинстве (если не всех) других. Выражается оно в том, что к примеру такие вещи как сетка забора, кусты и прочие близко расположенные непростые геометрические вещи не имеют артефактов масштабирования (по крайней мере в сравнении с FSR 2). Чтобы не быть голословным прилагаю видео. Смотреть с 0:41 https://youtu.be/FOP_p_7EDX8?t=41
Я с FSR играл где-то 2 часов и того что показано на видео не встречал. DLSS однозначно имеет примущества в многих играх, но явно не тут. Если это примущество в том, что геометрические вещи не имеют артефактов в то время как тени, освещения "живут своей жизнью", я бы предпочел FSR, где все наоборот. Спасибо за совет про замену dll, но зачем он нужен, если есть готовое решение: fsr, картинка чутка хуже как ты говоришь но нет бесящего гостинга.
да, все верно, последняя библиотека длсс дает лучшие результаты по гостингу. Апскнйлы все гостят, мало того кто не вкурсе, но и нативная картинка тоже гостит, просто в редких случаях и