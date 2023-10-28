Интернет-магазин раскрыл дату физического релиза Cyberpunk 2077 для Xbox Series X и PlayStation 5

Несмотря на то что с момента выхода Cyberpunk 2077 прошло уже почти три года, владельцы консолей текущего поколения так и не получили отдельного релиза. Желающие получить физическую копию сначала должны были купить игру на Xbox One или PlayStation 4, а затем скачать необходимое обновление. Возможно, в скором времени описанная ситуация изменится, поскольку один из британских магазинов раскрыл дату выхода коробочного издания для Xbox Series X и PlayStation 5.

Коробочное издание Cyberpunk 2077 для Xbox Series X было замечено на сайте Coolshop.co.uk. Согласно информации на сайте, релиз физического издания ожидается в следующем месяце, 30 ноября 2023 года. Британцы могут оформить предварительный заказ уже сейчас, также предлагается версия для PlayStation 5.

В описании также перечислены дополнительные материалы, которые войдут в комплект. Среди них - открытки Найт-Сити, карта Найт-Сити, наклейки и сборник информации об игровом мире. Таким образом, покупатели физических изданий для Xbox Series X и PlayStation 5 ничем не будут отличаться от владельцев старых версий консоли.

При этом стоит отметить, что разработчики по-прежнему готовы поддержать игру. В сентябре состоялся дебют сюжетного расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, а накануне вышло обновление 2.02, в котором устранен ряд ошибок и улучшен баланс ряда видов оружия.