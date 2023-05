Исправление проблем с DLSS 3, связанные с процессорами AMD Ryzen 7000 в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 уже на подходе ©

Одной из самых привлекательных вещей в серии Nvidia RTX 40 является DLSS 3, особенно DLSS Frame Generation. Однако, вместо повышения производительности, технология вызывала проблемы с заиканием на ПК серии Ryzen 7000 при игре в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. К счастью, исправление уже на подходе.



Nvidia провела расследование и подтвердила несовместимость DLSS Frame Generation и процессоров серии Ryzen 7000 в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 и сообщила, что "предстоящий патч Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 устранит заикание на процессорах Ryzen 7000".



О том, когда именно выйдет обновление, пока неизвестно. Будем надеяться, оно появится до или как раз к дате выхода Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, а не к дате выхода The Witcher 4.