Одной из самых привлекательных вещей в серии Nvidia RTX 40 является DLSS 3, особенно DLSS Frame Generation. Однако, вместо повышения производительности, технология вызывала проблемы с заиканием на ПК серии Ryzen 7000 при игре в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. К счастью, исправление уже на подходе.
Nvidia провела расследование и подтвердила несовместимость DLSS Frame Generation и процессоров серии Ryzen 7000 в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 и сообщила, что "предстоящий патч Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 устранит заикание на процессорах Ryzen 7000".
О том, когда именно выйдет обновление, пока неизвестно. Будем надеяться, оно появится до или как раз к дате выхода Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, а не к дате выхода The Witcher 4.
Исправление проблем с DLSS 3, связанные с процессорами AMD Ryzen 7000 в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 уже на подходе©
Одной из самых привлекательных вещей в серии Nvidia RTX 40 является DLSS 3, особенно DLSS Frame Generation. Однако, вместо повышения производительности, технология вызывала проблемы с заиканием на ПК серии Ryzen 7000 при игре в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. К счастью, исправление уже на подходе.
А для 5000 райзенов будет исправление?
Будет звучать странно, но с последним обновлением винды у меня пропали статеры после входа в меню или карту, игра стала работать плавно. Но я не уверен что повлияло именно это.
Так может не надо покупать процессоры AMD Ryzen и проблем не будет? Нет? 😂
👍👍👍
Может просто нужно выпускать отполированные игры, а не углипластик который не может охладиться?
Мыши плакали, кололись, но продолжали покупать AMD 🤣
Первые Рязани тоже страдали множеством болячек. А может быть нужно купить синих за оверпрайс со всякими рамками для 1700 сокета, протупить на этом хламе 2 поколения, которым можно на Оймяконе весь посёлок обогреть, и сдать на Авито?