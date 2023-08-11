История Cyberpunk 2077 получила новый контент благодаря официальной книге ©

Cyberpunk 2077 — одна из самых известных ролевых игр CD Projekt Red, следующая за другими культовыми играми от разработчика, такими как The Witcher. В этой футуристической игре с множеством интересных диалогов и захватывающих роликов нет недостатка в повествовательном контенте. Если вы большой поклонник историй, вы можете прочитать Cyberpunk 2077: No Coincidence, официальную книгу, анонсированную CD Projekt Red, чтобы узнать о новом сюжетном содержании.

События Cyberpunk 2077: No Coincidence происходят в глубоком темном корпоративном мире Найт-Сити. Написанная Рафалом Косиком, одним из величайших современных писателей-фантастов Польши, история рассказывает о группе, казалось бы, обычных незнакомцев, которые невольно втягиваются в преступный заговор. Персонажи оказываются в отчаянном положении после того, как они оторваны от своей нормальной жизни, столкнувшись с трудными решениями, пытаясь выжить в жестоких глубинах Найт-Сити.

CD Projekt Red описала No Coincidence как «захватывающую историю, которая сочетает в себе подпитываемый адреналином экшен с высокими ставками, многослойными корпоративными заговорами и ролью, значением и ограничениями личности». Cyberpunk 2077: No Coincidence можно приобрести в цифровом или физическом виде прямо сейчас через издателя Orbit. Английская версия доступна в твердом или мягком переплете.

Вы также можете взять аудиокнигу, озвученную актером Черами Ли, одним из голосов главного героя Ви в игре, хотя Ви не занимает центральное место в этой истории. «Глазами Зора, Аи и остальных глубоко взаимосвязанных персонажей читатели могут вблизи наблюдать за махинациями Найт-Сити, давая им из первых рук отчет о том, как тщетно иметь мечты, стремления, или идея свободы воли в городе без счастливого конца», — написали разработчики.