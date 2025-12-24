Из-за ошибки Cyberpunk 2077 на Switch 2 продавался со скидкой 75%. CDPR заявили, что не будут отнимать купленные копии

ЧАТ ИГРЫ
Редкая ошибка в цифровом магазине Nintendo Switch 2 обернулась неожиданным рождественским подарком для геймеров в Северной и Южной Америке. Ранее на этой неделе игроки обнаружили, что Cyberpunk 2077: Ultimate Edition и The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition для новой консоли продаются с огромной скидкой в 75%.

Цена на Cyberpunk 2077, который стоил без скидки $69.99, упала до невероятных $17.49. Аналогичная судьба постигла и The Witcher 3. Поклонники сразу заподозрили технический сбой, и их опасения подтвердились.

Компания CD Projekt Red официально заявила, что скидки, отображавшиеся в американском регионе 22 декабря, были "некорректными" и стали результатом ошибки. Однако вместо того, чтобы отменять уже совершенные покупки, студия проявила праздничную щедрость.

Скидки, отображавшиеся в Nintendo eShop, были ошибочными. Мы исправили ошибку, но покупки, совершенные по предыдущей цене, не будут отменены.

Теперь скидка составляет 42%. Неизвестно, была ли это маркетинговая стратегия или реальная ошибка, но CD Projekt Red снова укрепила свою репутацию лояльной к игрокам студии.

нитгитлистер
CD Projekt Red снова укрепила свою репутацию

курва-пиар не самый оригинальный но эффективный

7
MLone

Дожимать, так дожимать до конца

2
fortuneismax MLone

"*ук надо давить" - русский актер озвучки муж. версии Ви из кп77

CRAZY rock GAME

Вот поэтому эта кампания для меня номер 1 👍👍👍

7
HellowRainbow

Как легко тебя купить😄

1
CRAZY rock GAME HellowRainbow

Нет)) Я никогда не был против этой кампании 😁

NellOfficial

Да это маркетинг ничего больше

6
Egik81

Попахивает маркетингом, но умным, раз решили не включать заднюю как делают многие конкуренты.

5
ZAUSA
Потому что это была не ошибка?))

4
Denis Kyokushin

Молодцы, что не отняли👏

2
Mirabell Ivsi

Её нельзя отнять. Так бы они отняли если бы не было законов.

2BLaraSex Mirabell Ivsi

Гугл пишет, что можно.

malars0

ее и купило то небось 2 человека... кому она нужна на Switch вообще

1
smallhell

Вполне себе адекватная скидка на игру 4-5 летней давности. Была.