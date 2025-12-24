Из-за ошибки Cyberpunk 2077 на Switch 2 продавался со скидкой 75%. CDPR заявили, что не будут отнимать купленные копии

Редкая ошибка в цифровом магазине Nintendo Switch 2 обернулась неожиданным рождественским подарком для геймеров в Северной и Южной Америке. Ранее на этой неделе игроки обнаружили, что Cyberpunk 2077: Ultimate Edition и The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition для новой консоли продаются с огромной скидкой в 75%.

Цена на Cyberpunk 2077, который стоил без скидки $69.99, упала до невероятных $17.49. Аналогичная судьба постигла и The Witcher 3. Поклонники сразу заподозрили технический сбой, и их опасения подтвердились.

Компания CD Projekt Red официально заявила, что скидки, отображавшиеся в американском регионе 22 декабря, были "некорректными" и стали результатом ошибки. Однако вместо того, чтобы отменять уже совершенные покупки, студия проявила праздничную щедрость.

Скидки, отображавшиеся в Nintendo eShop, были ошибочными. Мы исправили ошибку, но покупки, совершенные по предыдущей цене, не будут отменены.

Теперь скидка составляет 42%. Неизвестно, была ли это маркетинговая стратегия или реальная ошибка, но CD Projekt Red снова укрепила свою репутацию лояльной к игрокам студии.