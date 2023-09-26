Киану Ривз, Хидео Кодзима и... Давид Подсядло! Польский певец получил свое место в Cyberpunk 2077 ©

Актерский состав Cyberpunk 2077 был звездным с самого начала. Среди них были Киану Ривз и Хидео Кодзима, а в расширении к игре появился Идрис Эльба. Но не только он, ведь Spectre of Freedom также позволит нам познакомиться с Давидом Подсядло.

Ранее Давид Подсядло создал финальную тему для аниме Cyberpunk: Edgerunners. Композиция понравилась не только польским, но и зарубежным поклонникам. Поэтому неудивительно, что певец продолжает сотрудничество с CD Projekt RED. Уже давно известно, что польский певец запишет музыкальную композицию для расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Однако CD Projekt и Подсядло пошли дальше. Оказалось, что музыкант также попал в игру в качестве NPC, известного под именем Данте Карузо.

Встречайте Данте Карузо - многоликого человека. Холодный профессионал - не потому, что у него нет чувств, а потому, что он знает, как устроен этот мир, чего ожидать в Night City. Образцом для Данте послужил не кто иной, как Dylan Wishop который также является автором главной темы к Cyberpunk 2077: Phantom Liberty! Релиз состоится 29 сентября!

Тем временем напомним, что Давид Подсядло (Dawid Podsiadło) будет отвечать за тематическую песню продолжения. В полном варианте она будет исполнена 29 сентября. Ниже вы можете ознакомиться с ее коротким тизером, который был показан за кулисами создания DLC.

Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоялся сегодня. Расширение доступно исключительно на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.