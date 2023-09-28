Ключевые моды для Cyberpunk 2077 были обновлены для поддержки версии 2.0 ©

Игрокам The Witcher 3 знакомо то чувство досады, когда после большой переделки все ваши любимые моды оказываются несовместимыми или глючат. Обновление игры для нового поколения доставило немало хлопот моддерам, да и Cyberpunk 2077 2.0 ничем не отличается. CD Projekt полностью отключила моды на время выхода DLC Phantom Liberty, и только сейчас моддеры смогли вернуть свои наработки в сеть.

Все начинается с основных утилит, на которые опираются другие моды при внесении изменений и дополнений, - непритязательных, но необходимых инструментов базового уровня, таких как Cyber Engine Tweaks. Система, предоставляющая модам доступ к внутреннему скриптингу Cyberpunk 2077 и дающая нечестным игрокам доступ к отладочной консоли, Cyber Engine Tweaks теперь совместима с версией 2.0.

Автор мода yamashi предупреждает, что многие моды, использующие Cyber Engine Tweaks, также потребуют обновления для нормальной работы: "Проблемы с запинками вызваны модами, которые требуют обновления, вам придется удалить моды, которые не работают, пока они не будут исправлены!".

Также был обновлен и RED4ext, являющийся, по сути, расширителем скриптов Skyrim для моддинга Cyberpunk 2077, а также расширения скриптов и загрузчики расширений скриптов ArchiveXL, TweakXL и Codeware.

Чтобы вернуть в игру полный набор модов для Cyberpunk 2077, с помощью которых можно менять внешность и играть в бесконечные переодевания, придется подождать еще немного. Но, по крайней мере, такие моды, как Respector, уже должны работать, если вам нужен простой способ бесплатно перестроиться на лету и попробовать все жизненные пути за одно прохождение игры. И Immersive First-Person тоже, если вам хочется перемещать камеру и при этом не тасовать тело V, или просто смотреть вниз и видеть собственный торс.