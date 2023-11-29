Коллективный иск инвесторов из-за состояния Cyberpunk 2077 стал историей

Коллективный иск, поданный американскими компаниями против CD Projekt в связи с техническим состоянием Cyberpunk 2077, наконец-то урегулирован.

В конце декабря 2020 года стало известно, что американская юридическая фирма Rosen Law Firm решила подать иск против CD Projekt в связи с тогдашними (и, соответственно, премьерными) недоработками игры Cyberpunk 2077. Иск был подан от имени инвесторов, и главным обвинением было то, что польская студия "сделала ложные и вводящие в заблуждение заявления и не раскрыла, что Cyberpunk 2077 по сути неиграбельна на консолях Xbox и PlayStation текущего [на тот момент] поколения из-за огромного количества ошибок".

И вот, как сообщает IGN, по истечению трех лет с того момента, как был подан иск, наконец-то было заключено окончательное соглашение по этому делу. Информацию об этом компания CD Projekt опубликовала в отчете для инвесторов:

Правление CD PROJEKT S.A. с зарегистрированным офисом в Варшаве («Компания») сообщает, что 28 ноября 2023 года она получила от юридической фирмы, представляющей Компанию в групповом иске в США, информацию о вынесении Окружным судом США по округу Центральной Калифорнии решения об окончательном утверждении мирового соглашения, т. е. приказа об окончательном утверждении мирового соглашения по коллективному иску («Резолюция об окончательном утверждении мирового соглашения»).



Решение об окончательном утверждении мирового соглашения окончательно утверждает условия мирового соглашения по групповому иску в США (о чем Компания подробно сообщила в текущем отчете № 45/2021 от 16 декабря 2021 г. и текущем отчете № 45/2021 от 16 декабря 2021 г. 5/2022 от 28 января 2022 года); прекращает групповой иск в США, предъявленный против Компании и ответчиков.

Впрочем, стоит отметить, что польская компания вместе со своим страховщиком должна была выплатить $1,85 млн в пользу компаний, подавших коллективный иск. Впрочем, сейчас было утверждено мировое соглашение, положившее конец почти трехлетнему спору.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря 2020 года на ПК, консолях PlayStation 4 и Xbox One, а также (в прошлом году) на PlayStation 5 и Xbox Series X.