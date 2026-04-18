Коллекционная карточная игра Cyberpunk побила рекорд Kickstarter, собрав в итоге более 27 миллионов долларов

В марте этого года издатель настольных игр WeirdCo запустил свою кампанию на Kickstarter для совершенно новой коллекционной карточной игры Cyberpunk. Официально одобренный CD Projekt RED, проект был очень ожидаемым, но мало кто мог предсказать, насколько взрывным окажется период сбора средств.

Всего за несколько минут кампания преодолела отметку в миллион долларов. Теперь, менее чем через несколько недель, когда кампания подошла к концу, эта игра собрала в общей сложности 27 120 208 долларов от 48 082 спонсора.

Этот грандиозный успех официально принес игре, побившей все рекорды, медали «Самая финансируемая карточная игра на Kickstarter» и «Самая финансируемая игровая кампания» за всю историю платформы.

Чтобы оценить масштаб этого достижения, стоит отметить, что Cyberpunk TCG полностью превзошла предыдущий рекорд, принадлежавший ролевой игре Cosmere Брэндона Сандерсона, которая собрала впечатляющие, но теперь уже превзойдённые 15,1 миллиона долларов на Kickstarter в 2024 году.