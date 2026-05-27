Косплеер создал куртку из Cyberpunk 2077 с игровым OLED-воротником

Энтузиаст по имени Йонас Зибартас представил впечатляющую реплику куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077, оснащённую полностью функциональным гибким OLED-дисплеем в воротнике. Проект объединил косплей и носимую электронику, превратив элемент костюма в интерактивный гаджет.

Воротник включает четыре гибких OLED-панели стоимостью около 300 долларов каждая, что выводит общую цену модуля на уровень 1200 долларов. За работу дисплеев отвечают два одноплатных компьютера Raspberry Pi, синхронизированные для плавного вывода изображения.

На экраны можно выводить любую графику: от анимации в стиле игры до полноценного геймплея, управляемого через Steam Controller. Зибартас продемонстрировал, что на воротнике действительно можно запускать Cyberpunk 2077 и другие проекты, хотя диагональ каждого сегмента остаётся компактной.