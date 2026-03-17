Краудфандинговая кампания на карточную игру по Cyberpunk 2077 уже собрала более 4 млн долларов за 31 день до конца

Studio WeirdCo решила создать коллекционную карточную игру по Cyberpunk 2077 в прямом сотрудничестве с CD Projekt RED. Эта коллекция под названием «Добро пожаловать в Найт-Сити» должна выйти в этом году.

Для воплощения проекта в жизнь 17 марта была запущена краудфандинговая кампания на Kickstarter. Первоначальная цель составляла 100 000 долларов. Всего через несколько минут после запуска кампания уже собрала более 4 миллионов долларов США. Она должна завершиться 18 апреля 2026 года.

В первый набор входят такие персонажи, как Ви, Джонни Сильверхэнд и Джуди. Уже ведётся работа над вторым набором, посвящённым вселенной аниме Cyberpunk: Edgerunners.