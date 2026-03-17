Краудфандинговая кампания на карточную игру по Cyberpunk 2077 уже собрала более 4 млн долларов за 31 день до конца

Studio WeirdCo решила создать коллекционную карточную игру по Cyberpunk 2077 в прямом сотрудничестве с CD Projekt RED. Эта коллекция под названием «Добро пожаловать в Найт-Сити» должна выйти в этом году.
Для воплощения проекта в жизнь 17 марта была запущена краудфандинговая кампания на Kickstarter. Первоначальная цель составляла 100 000 долларов. Всего через несколько минут после запуска кампания уже собрала более 4 миллионов долларов США. Она должна завершиться 18 апреля 2026 года.
В первый набор входят такие персонажи, как Ви, Джонни Сильверхэнд и Джуди. Уже ведётся работа над вторым набором, посвящённым вселенной аниме Cyberpunk: Edgerunners.
Заявленные 100000 баксов стартовой цели это дешевый маркетинговый байт ради виральных новостей про успех, причем платформа физически не списывает средства до финала сборов, поэтому сейчас разработчики не получили ни цента из этих 4000000 долларов, а имеют на руках лишь кучу виртуальных обещаний оплатить печать переоцененного картона.
