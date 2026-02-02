Креативный директор Cyberpunk 2 рассказал, что вид от третьего лица не подходил для Cyberpunk 2077

По словам креативного директора Cyberpunk 2 Игоря Саржинского, перспектива от первого лица, принятая CD Projekt Red в Cyberpunk 2077, работает довольно хорошо. Причина во многом кроется в сюжетном дизайне игры. Несмотря на просьбы об использовании вида от третьего лица, как в The Witcher 3: Wild Hunt, Саржинский считает, что вид от третьего лица был лучшим выбором и наиболее соответствовал типу игрового опыта, который предлагает польская студия.

С чисто нарративной точки зрения, я думаю, что перспектива от первого лица очень хорошо сочетается с сюжетом, жанром и миром Cyberpunk 2077. Вы — разум, запертый в разлагающемся теле, и единственный способ выбраться — это технологическая обработка сознания. Более того, в вашей голове есть цифровой призрак, которого видите только вы: нечто, существующее исключительно в вашем субъективном восприятии, а не одинаково видимое с внешней и объективной камеры от третьего лица.

Под этим Саржинский не подразумевает, что вид от третьего лица хуже. Он просто говорит, что стиль геймплея Cyberpunk 2077 лучше подходит для вида от первого лица. На самом деле, он считает, что существует множество игр и персонажей, для которых вид от третьего лица является идеальным выбором, например, The Witcher 3, God of War и The Last of Us.

В целом, на мой взгляд, вид от третьего лица лучше всего подходит для более чётко очерченных персонажей — Геральта, Кратоса, Элли — где вы живете и переживаете историю другого человека. Вид от первого лица, с другой стороны, больше подходит для персонажей, похожих на аватары. Ви в этом смысле находится посередине между этими двумя крайностями.

Очевидно, что в Cyberpunk 2 все может быть иначе, в зависимости от сделанных сюжетных решений:

Это ни в коем случае не утверждение, не указание и не намёк на Cyberpunk 2. Это может быть даже пошаговая стратегия в реальном времени с использованием пластилина.