Креативный директор Cyberpunk 2 рассказал, что вид от третьего лица не подходил для Cyberpunk 2077

По словам креативного директора Cyberpunk 2 Игоря Саржинского, перспектива от первого лица, принятая CD Projekt Red в Cyberpunk 2077, работает довольно хорошо. Причина во многом кроется в сюжетном дизайне игры. Несмотря на просьбы об использовании вида от третьего лица, как в The Witcher 3: Wild Hunt, Саржинский считает, что вид от третьего лица был лучшим выбором и наиболее соответствовал типу игрового опыта, который предлагает польская студия.
С чисто нарративной точки зрения, я думаю, что перспектива от первого лица очень хорошо сочетается с сюжетом, жанром и миром Cyberpunk 2077. Вы — разум, запертый в разлагающемся теле, и единственный способ выбраться — это технологическая обработка сознания. Более того, в вашей голове есть цифровой призрак, которого видите только вы: нечто, существующее исключительно в вашем субъективном восприятии, а не одинаково видимое с внешней и объективной камеры от третьего лица.
Под этим Саржинский не подразумевает, что вид от третьего лица хуже. Он просто говорит, что стиль геймплея Cyberpunk 2077 лучше подходит для вида от первого лица. На самом деле, он считает, что существует множество игр и персонажей, для которых вид от третьего лица является идеальным выбором, например, The Witcher 3, God of War и The Last of Us.
В целом, на мой взгляд, вид от третьего лица лучше всего подходит для более чётко очерченных персонажей — Геральта, Кратоса, Элли — где вы живете и переживаете историю другого человека. Вид от первого лица, с другой стороны, больше подходит для персонажей, похожих на аватары. Ви в этом смысле находится посередине между этими двумя крайностями.
Очевидно, что в Cyberpunk 2 все может быть иначе, в зависимости от сделанных сюжетных решений:
Это ни в коем случае не утверждение, не указание и не намёк на Cyberpunk 2. Это может быть даже пошаговая стратегия в реальном времени с использованием пластилина.
Повезло, что именно такой разумный человек участвовал в разработке ибо залётыши без чувства прекрасного никогда не поймут, что 3 лицо всегда портит погружение в РПГ.
Наоборот нелепая летающая камера с глазами все портит, а когда видишь своего героя погружение в игру в 100 раз глубже
Что оно портит?
Не даёт рассматривать пиксели?
Как раз в игре где например дают упор на внешку, то 3 лицо это топ.
Кому-то нравится чтобы перс был виден и не зря все моды качаешь на внешку.
от первого про погружение
от третьего про кинематографичность
Тут кому что нравится, желательно чтобы был выбор.
Ну сделайте переключаемый.
Сразу огромное количество обрадую. И ни кого не обидят.
Чуть бы по дольше поработали и немного потратились.
Пускай тогда не рисуют красивые шмотки, доспехи. Зачем деньги тратить на художников. Если от них мы получаем только характеристики.
При этом он есть в машине, значит тело есть не просто глаза.
Эти "чуть" очень и очень большие.
Не бедная компания. Беседка же как то делает.
И у этих есть опыт от 3 лица.
Сравнил х*й с пальцем. Какие катсцены в играх беседки? Там диалоговое окно одинаковое для всех. Плюс анимации стандартные и упрощённые, нет стольких детальных действий с окружением. В киберпуке это был бы треш.
Добавка полноценного вида от 3 лица это как минимум ещё год разработки... сколько у них там стоит год работы, вероятно дорого.
Проблема в том, что при виде от первого лица смысл в кастомизации персонажа практически полностью теряется, об этом видать разработчики Киберпанка не подумали😒
И я про это, зачем в играх тогда вводят красивые доспехи или одежду. Пускай просто будут одинаковые вещи и все.
Если ты от них получаешь только характеристики. Не тратьте деньги на художников.
Проблема в том, что ты не понимаешь, что смысл в кастомизации усиливается больше всего именно от 1-го лица. Ибо ты впритык видишь, как по ходу прокачки меняются руки твоего Ви. Чем больше имплантов, тем выше изменения. От 3-го лица ты просто не заметишь разницу в изменении рук. Ну и головой постоянно вертишь - изменения в одёжке тоже видны отлично. В инвентарь часто заглядываешь - там тоже всё видно. Вообщем максимальный эффект от кастомизации достигается строго от 1-го лица при геймплее. А вот от третьего такого эффекта не будет, потому что ты тогда не будешь обращать внимание на такие мелочи, как изменения рук персонажа при прокачке. Ты будешь замечать только общий стиль надетой одёжки и это практически полностью опускает до нуля смысл кастомизации. 1 лицо для кастомизации намного лучше, если сделано качественно, как в случае с киберпанком.
Кстати, в Kingdom Come Deliverance тоже очень крутая кастомизация именно от 1 лица. Будь там 3-е лицо, такой крутоты достичь не удалось бы. Точка.
Руки?? Тебе важно в видеть голые руки?
Как там голова вертится?
Там без моды, для первого вида (которые ты сказал что мало кто играет) нихрена не видно, хоть завертись ты головой.
Всё так. Третье лицо лишнее для мира киберпанка. Аргумент, мол ты застрял между двумя аватарами работает как нельзя лучше именно от первого лица. Будь игра от третьего лица, такого мощного эффекта восприятия добиться не удалось бы. Меня удивляет, что разрабы зачем-то оставили третье лицо для покатушек на транспорте - нафига оно нужно, если в здравом уме всё равно будешь кататься от первого лица, ведь всё управление транспорта заточено строго под него. Точка.
Если бы мне пришлось еще и кататься от 1-го лица, я бы всю игру пешком пробегал, если бы не удалил её раньше из-за этого.
Какое блин погружение?
VR играй, вот тебе погружение.
Пиксели рассматривать? И где оно заточено под него?
Просто зажмотили.
Разве его не вырезали из за проблем с анимациями и желания сократить расходы
Думаю, наличие модов и их популярность которые добавляют то, что считают игроделы не подходящим для их поделки. Ярко показывают насколько игроделы ошибаются.
Сейчас бы обращать внимание на моды, которыми пользуются от силы 0,0001% игроков от общего числа, играющих в киберпанк. И на этом основании делать выводы? Не смеши меня. Точка.
Моды как раз и делают контент. Когда уже прошёл игру, а хочется что-то новенького, а игра этого дать не может, то идут в бой моды.
Моды, некоторые игры спасают от уныния и скучности.
Модами как раз и больше пользуются, особенно после прохождения игры.
То на что зажали деньги, делают мододела.
Запятая.
Да не трогали бы вид от первого лица в следующей игр по CP.
А сделать, чтобы нормально всё работало (без корявых анимаций) как от первого, так и от третьего проджекты вряд ли смогут.
Модеры, настало ваше время.
Каждому своё.
Первое лицо в кб77 сделано шикарно, в целом если есть выбор первое или 3е, всегда выбираю первое, но тут оно прям великолепно