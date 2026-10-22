Критики и зрители прохладно встретили второй сезон аниме Cyberpunk: Edgerunners

Второй сезон аниме Cyberpunk: Edgerunners вышел на Netflix 20 октября 2026 года - все 10 серий сразу. После триумфального первого сезона (100% на Rotten Tomatoes от критиков и 95% от зрителей) ожидания были крайне высокими. Но новый сезон встретили заметно сдержаннее. Сейчас на Rotten Tomatoes у 2 сезона 78% от критиков и всего 61% от зрителей.

Критики в целом отмечают сильную анимацию Studio Trigger, зрелищные экшен-сцены и атмосферный Найт-Сити. Многие хвалят визуальный стиль и отдельные сюжетные линии. В то же время часть рецензентов пишет, что сезон не дотягивает до эмоционального удара первой части: новая история с несколькими героями (антология) развивается медленнее, персонажам не хватает глубины и харизмы, а кульминации оказываются слабее. Есть отзывы вроде "достойное продолжение" и "отличный финал франшизы", но также и "разочаровывающий второй сезон".

Зрители отреагировали ещё прохладнее. Многие сравнивают с первым сезоном и говорят, что не хватает сильной эмоциональной связи с героями, динамики команды и саундтрека того же уровня. Встречаются жалобы на скуку и ощущение, что "это уже не тот cyberpunk". При этом часть аудитории хвалит более зрелый и многослойный подход к повествованию.

Второй сезон Cyberpunk: Edgerunners - самостоятельная история о новых героях: бывшем эджраннере Кинге, который лишился хрома, номаде Ди, одержимом местью, подросткеТалии с кучей имплантов и юном кинематографисте Романе. Их пути пересекаются вокруг опасного чипа и корпоративных игр, история получается более мрачной, многослойной и ансамблевой, чем в первом сезоне.

По словам шоураннера Бартоша Штыбора, третий сезон возможен - идей для историй во вселенной Cyberpunk у авторов много, но окончательное решение пока не принято: нужен подходящий сценарий и сильная творческая команда.