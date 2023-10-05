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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 14 300 оценок

Кто же сыграет Джонни Сильверхенда? В производство запущена экранизация по мотивам Cyberpunk 2077

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butcher69
Новости

Компания CD PROJEKT RED, студия-разработчик видеоигр, известная по серии игр The Witcher и бестселлеру Cyberpunk 2077, объявила о начале сотрудничества с международной медиакомпанией Anonymous Content ("Выживший" с Ди Каприо, "Настоящий детектив") по разработке проекта (фильм или сериал) с живыми актерами, действие которого будет происходить в мире игры Cyberpunk 2077.

В рамках сотрудничества CD PROJEKT RED работает непосредственно с руководителем телевизионного отдела студии Anonymous Content Гарретом Кемблом, директором по развитию Райаном Шварцем и главным креативным директором Дэвидом Левином, ветераном индустрии, который в течение более 10 лет был EVP и одним из руководителей драматического отдела HBO.

Новый проект находится на ранней стадии разработки и в настоящее время идут поиски сценариста, который расскажет совершенно новую историю в мире Cyberpunk 2077. Гарретт Кембл, Дэвид Левин, Райан Шварц и Бард Доррос займутся продюсированием от имени Anonymous Content вместе с Чарли Скалли. Студия AC Studios, принадлежащая Anonymous Content, выступит в качестве студии проекта. Проект будет разрабатываться в тесном сотрудничестве с творческой командой Cyberpunk 2077.

42
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Merelone

Впечатляющий список ранее выпущенных сериалов от данной медиа-компании, надежда есть.

6
Сyberpunk
Кто же сыграет Джонни Сильверхенда?

Барбара Стрейзенд? или.... Джулия Робертс?..... ххмм... Может Киану Ри.... хотя погодите ка, о чем это я?!....

6
Анжелика04

поиски сценариста, который расскажет совершенно новую историю в мире Cyberpunk 2077

Ответ никто из-за его отсутствия в фильме)

4
LogicDisciple

никто, очевидно, что там не будет истории Сильверхенда, будет очередная история 1 или нескольких наемников

5
Михаил Исламов

Странно, что раньше не начали это дело, анимэшка людям зашла да и во вселенной киберпанка простор для фантазии неограниченный, а если будут делать те же люди, что делали Настоящий детектив, то я только за.

1
NarkoSky

Надеюсь что Киану Ривз.

1
Standfer

Развитию вселенной быть

0
Кей Овальд

Ну, тут 100% будет режиссёрская версия. :)))

0
GullibleCelia

Звучит интересно. Буду рада, погрузиться во вселенную еще раз)

0
Сергей Olyva

Сраный кликбейт

0
Scorpion_GamePlay

Будет два фильм? ну за женского и за мужского? Или джон Вик киберпанк будет?

-1
Анжелика04

поиски сценариста, который расскажет совершенно новую историю в мире Cyberpunk 2077

читайте внимательный

0
sirGeronis

Круто. Фильмы по КП нужны. Супер!

-1
Nell_0071

А чё, Киану не хочет что ли?

-2
Wolfenstein

Блэйдраннер уже сняли только там с сужетом все оК xD

-7