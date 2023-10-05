Кто же сыграет Джонни Сильверхенда? В производство запущена экранизация по мотивам Cyberpunk 2077

Компания CD PROJEKT RED, студия-разработчик видеоигр, известная по серии игр The Witcher и бестселлеру Cyberpunk 2077, объявила о начале сотрудничества с международной медиакомпанией Anonymous Content ("Выживший" с Ди Каприо, "Настоящий детектив") по разработке проекта (фильм или сериал) с живыми актерами, действие которого будет происходить в мире игры Cyberpunk 2077.
В рамках сотрудничества CD PROJEKT RED работает непосредственно с руководителем телевизионного отдела студии Anonymous Content Гарретом Кемблом, директором по развитию Райаном Шварцем и главным креативным директором Дэвидом Левином, ветераном индустрии, который в течение более 10 лет был EVP и одним из руководителей драматического отдела HBO.
Новый проект находится на ранней стадии разработки и в настоящее время идут поиски сценариста, который расскажет совершенно новую историю в мире Cyberpunk 2077. Гарретт Кембл, Дэвид Левин, Райан Шварц и Бард Доррос займутся продюсированием от имени Anonymous Content вместе с Чарли Скалли. Студия AC Studios, принадлежащая Anonymous Content, выступит в качестве студии проекта. Проект будет разрабатываться в тесном сотрудничестве с творческой командой Cyberpunk 2077.
Впечатляющий список ранее выпущенных сериалов от данной медиа-компании, надежда есть.
Барбара Стрейзенд? или.... Джулия Робертс?..... ххмм... Может Киану Ри.... хотя погодите ка, о чем это я?!....
поиски сценариста, который расскажет совершенно новую историю в мире Cyberpunk 2077
Ответ никто из-за его отсутствия в фильме)
никто, очевидно, что там не будет истории Сильверхенда, будет очередная история 1 или нескольких наемников
Странно, что раньше не начали это дело, анимэшка людям зашла да и во вселенной киберпанка простор для фантазии неограниченный, а если будут делать те же люди, что делали Настоящий детектив, то я только за.
Надеюсь что Киану Ривз.
Развитию вселенной быть
Ну, тут 100% будет режиссёрская версия. :)))
Звучит интересно. Буду рада, погрузиться во вселенную еще раз)
Сраный кликбейт
Будет два фильм? ну за женского и за мужского? Или джон Вик киберпанк будет?
поиски сценариста, который расскажет совершенно новую историю в мире Cyberpunk 2077
читайте внимательный
Круто. Фильмы по КП нужны. Супер!
А чё, Киану не хочет что ли?
Блэйдраннер уже сняли только там с сужетом все оК xD