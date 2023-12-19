Кукольный мир: блогер показал Cyberpunk 2077: Phantom Liberty в "миниатюре"

YouTube-блогер Flurdeh показал, как выглядит Cyberpunk 2077: Phantom Liberty в «миниатюре». В ролике можно увидеть маленького Джонни Сильверхенда, крохотных NPC, а также кукольные машины, разъезжающие по улицам Найт-Сити.
Для создания ролика автор использовал тилт-шифт — эффект, меняющий ракурс камеры. Благодаря ему объекты локаций и персонажи кажутся игрушечными. До этого Flurdeh уже выпускал подобные видео с другими играми. В феврале он показал миниатюрную версию ремейка Dead Space, а в сентябре преобразил Starfield.
Phantom Liberty — это дополнение для Cyberpunk 2077, которое вышло 26 сентября 2023 года. Оно доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Все таки красивая игра )