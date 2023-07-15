Квест-директор Cyberpunk 2077: "Еще многое предстоит сделать", чтобы вернуть доверие игроков ©

Разработчикам Cyberpunk 2077 в последнее время есть чем похвастаться: с лета 2022 года в общественном мнении произошел огромный положительный сдвиг. Однако квест-директор Павел Саско не хочет успокаиваться и говорит, что еще "многое предстоит сделать", чтобы вернуть доверие игроков.

Он высказал это в связи с появлением новостей про положительный прием игры в Steam.

"Я не считаю это само собой разумеющимся", - говорит Саско, отвечая на волну положительных отзывов о Cyberpunk, которые стали поступать после того, как различные патчи внесли в игру значительные улучшения. "Еще многое предстоит сделать, чтобы вернуть ваше доверие".

Такая формулировка Саско несколько удивляет, учитывая, что, похоже, Cyberpunk 2077 подходит к концу своего жизненного цикла. До выхода единственного расширения Phantom Liberty остается всего пара месяцев, и не похоже, что CDPR готовит еще что-то серьезное для своей некогда спорной ролевой игры.

Возможно, Саско говорит о CDPR в целом, ведь некогда безупречная репутация студии после выхода Cyberpunk 2077 определенно пострадала. Во время расцвета The Witcher 3 казалось, что команда не может ошибиться ни на шаг, но в 2020 году все рухнуло. По крайней мере, в 2023 году мнение игроков будет гораздо лучше, и многие захотят забыть о том, что игра вышла не совсем удачно.