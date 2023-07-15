Квест-директор Cyberpunk 2077: "Еще многое предстоит сделать", чтобы вернуть доверие игроков

Разработчикам Cyberpunk 2077 в последнее время есть чем похвастаться: с лета 2022 года в общественном мнении произошел огромный положительный сдвиг. Однако квест-директор Павел Саско не хочет успокаиваться и говорит, что еще "многое предстоит сделать", чтобы вернуть доверие игроков.
Он высказал это в связи с появлением новостей про положительный прием игры в Steam.
"Я не считаю это само собой разумеющимся", - говорит Саско, отвечая на волну положительных отзывов о Cyberpunk, которые стали поступать после того, как различные патчи внесли в игру значительные улучшения. "Еще многое предстоит сделать, чтобы вернуть ваше доверие".
Такая формулировка Саско несколько удивляет, учитывая, что, похоже, Cyberpunk 2077 подходит к концу своего жизненного цикла. До выхода единственного расширения Phantom Liberty остается всего пара месяцев, и не похоже, что CDPR готовит еще что-то серьезное для своей некогда спорной ролевой игры.
Возможно, Саско говорит о CDPR в целом, ведь некогда безупречная репутация студии после выхода Cyberpunk 2077 определенно пострадала. Во время расцвета The Witcher 3 казалось, что команда не может ошибиться ни на шаг, но в 2020 году все рухнуло. По крайней мере, в 2023 году мнение игроков будет гораздо лучше, и многие захотят забыть о том, что игра вышла не совсем удачно.
эм, за три года не чесались ,а тут вдруг.
с тем учетом что длц одно и последнее, как то мало вериться о возврате доверия.
еще длц не вышло, а сколько песен хвалебных сами себе поют.
доверие и отзывы об игре, как бы разные вещи.
Удивительно, что для ДЛЦ не продают всякий кал, типа фигурок, курок, банок пивных и прочего непотребства, коим изобиловала эта система перед выходом основной игры.
P.s. скачал с торрента, прошел, забыл, толком и не помню о чем тема, вроде кто то был в голове ГГ... да и пофигу. Распаренная блевня, не более, никакой свободы действий, доп квесты тупые аж пипец.
Как ты можешь так говорить? Это же ШЕДЕВР...по мнению тех кто и багов в игре не видел никогда
Видел баги в игре и все еще считаю игру отличной, сюжетно так точно.
Соболезную
Сюжетно всё равно до ведьмака не дотянула игра.
Вот тут он прав
Там Мафию 2 дефинити едишион даже не пытались исправить, оставили с багами. А они обещания дают ухахаха
шел очередной патч...
хех, прошёл и снёс. Чё ты енти мелочи выискиваешь. Открытый мир то фуфло. Игрулька сюжетом тащит и больше никуда и ни во шо не могЁт.
ПыСы Там и тачки ездиют сквозь друг друга. Ваще лажа. Главно шоб стопора в мишен не было.
Ну мелочи, мелочи из вторичных квестов попадаются, а из мелочей ощещение кривоты... и дальный трафик из спрайтов сделан, (в ГТА птичка тоже, но не так палевно) а в кибербаге спрайты трафика перед лицом почти... Густой на "задниках", а в близи трафик скудный.
ита патамушта у типя слабый комп
Баг на последнем скрине, вроде не так бросался в глаза, то есть, был редок в момент выпуска игры. Щас в основном, в заведениях такой разврат. Постоянно нпс садятся там, где ты сидишь, вокруг тоже содомия)
главное пусть делают спокойно и качественно
Они сделали лор абсолютно не киберпанковским. Это больше по мотивам. Т.е. нет своей атмосферы, обычный шутан в окружении каких технологических примочек. Киберпанк несколько про другое. Вот Observer это мрачный киберпанк, а deus ex ближе к классике.
Реды: обсераются единственный раз, и то лишь из-за дерьмой оптимизации.
Игроки: вечная ненависть.
Какая-нибудь другая студия: релизит помойный донатный высер раз за разом.
Игроки: ну ладно, с кем не бывает.
Логично. Понимаю.
Ага, ага. Ведьмак 1, Ведьмак 2, Ведьмак 3 на релизе. Ну да, ну да..
Только вот реды до релиза ссали в уши о игре с кучей разных вещей, начиная от её релиза, заканчивая различным контентом, которого в игре так и не появилось и всё осталось обещалками. Но да, всё дело лишь в оптимизации. Даже бесплатных длс в игру не завезли, а вместо обещанных двух длс - у нас одно, и то оно стоит 30$.
Так что обтекай, логичный и понятливый ты наш.
Их вице-презик недвусмысленно обвинил игроков в плохом фоне от игры, это так они хотят вернуть доверие? Лицемерами были лицемерами и остались
Я даже подскажу квест-директору, что надо сделать, чтобы вернуть доверие игроков:
1. Убрать из игры всех гомесов.
2. Убрать из игры всех трансов!
3. Убрать из игры всех сильных и независимых фемок.
4. Убрать из игры всех негров.
5. Убрать из игры всех ускоглазых.
6. В игре должны быть ТОЛЬКО белые, натуральные, гетеро мужики.
7. PROFIT!
А как же женщины? Простые, красивые, натуральные женщины. А то вот женщины там есть, но вот красивыми их назвать язык не поворачивается. Особенно если дело касается Джуди
За задолбали уже, схлопниесь и не отсвечивайте.