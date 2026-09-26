Квест-директор Cyberpunk 2077 гордится Phantom Liberty, но понимает, что успех DLC не сотрет провальный запуск оригинала

Сегодня исполнилось три года дополнению "Призрачная свобода" для Cyberpunk 2077. В честь этого квест-директор игры Павел Саско подвел итоги трех лет с момента выхода дополнения, сделав особый акцент на двух вещах - роли технологий в восприятии игры и честном отношении к ее прошлому.

По его словам, одним из главных уроков, вынесенных из всей истории Cyberpunk 2077, стало понимание того, что техническое состояние игры заслуживает такого же внимания, как персонажи, квесты и построение мира. Даже самая смелая и искренняя творческая идея может остаться неоцененной, если технические проблемы не дают игрокам испытать ее так, как было задумано. Директор подчеркнул, что этот принцип стал для него фундаментальным за годы работы над проектом.

Один урок, который я очень хорошо усвоил за все время работы над Cyberpunk 2077, заключается в том, что техническому совершенству следует уделять такое же внимание, как персонажам, квестам и построению мира. Вы можете создать что-то, во что глубоко верите, творчески, но технические проблемы могут помешать игрокам получить от этого удовольствие так, как вы задумали.

Второй важный тезис касается отношения к неудачному запуску базовой игры. Директор заявил, что "Призрачная свобода" не отменяет тот запуск, и он никогда не хотел бы рассказывать историю студии именно так. По его мнению, было бы неправильно представлять дополнение как стирание прошлых ошибок - напротив, именно этот путь, включая провал и последующее исправление, сделал команду сильнее.

В целом дополнение стало исправлением ошибок базовой игры - добавили больше выбора, сделав развилки и их последствия заметнее, переработали подход к разработке: вместо передачи задач между отделами разработчики разных специальностей стали трудиться вместе, а для каждой сцены четко определяли, какие эмоции она должна вызывать. Параллельно с дополнением вышло обновление 2.0, переработавшее перки, имплатны, полицию, боевую систему транспорта и ИИ.

Особенно важным моментом Саско назвал вручение награды The Game Awards 2023 в номинации "Лучшая поддерживаемая игра". Выходя на сцену вместе с Гейбом Аматанджело, он думал обо всех разработчиках, которые продолжали вкладывать душу в Cyberpunk, и обо всех игроках - тех, кто остался, кто вернулся, и кто решил дать игре второй шанс. Именно эта поддержка, по его словам, остается для него самым ценным результатом всей работы.