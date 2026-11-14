Квест-директор Cyberpunk 2077 объяснил, почему игра лишает игрока части свободы ради сюжета

Спустя годы после релиза Cyberpunk 2077 игроки продолжают находить в ролевом экшене от CD Projekt Red скрытые детали. Недавно в сети обратили внимание на изменение привычек главного героя: в начале игры Ви открыто заявляет о неприязни к курению, но ближе к финалу закуривает сигарету без выбора со стороны пользователя.

Квест-директор проекта Павел Саско подтвердил в соцсетях, что это осознанный ход сценаристов. По его словам, через подобные мелочи разработчики хотели показать, как личность рокера Джонни Сильверхенда (Киану Ривз), являющегося заядлым курильщиком, постепенно поглощает сознание протагониста.

«Отличная наблюдательность, чумба! Именно в этом и заключался замысел: показать через мелкие действия и тонкие детали, насколько медленно личность Джонни сливается с личностью Ви. С самой первой стычки, когда Джонни пытался убить Ви, мы хотели превратить их отношения в глубокую и значимую связь, сотканную из эмпатии и сожаления», — отметил Саско.

Однако такой подход оценили не все фанаты. Часть аудитории раскритиковала разработчиков за нарушение канонов RPG, заявив, что игра должна оставлять полную свободу действий и не навязывать герою чужие привычки.

В ответ Саско подчеркнул, что потеря контроля над персонажем напрямую работает на главную тему игры.

«В этом-то и была суть: происходящее с вами должно было вызывать легкий дискомфорт. Игра затрагивает тему смертельной болезни — состояния, которое не выбирают добровольно, и мы используем механики ролевых игр, чтобы это проиллюстрировать», — объяснил разработчик.

Таким образом, ограничение свободы игрока в Cyberpunk 2077 — это не недоработка, а художественный прием, позволяющий лучше передать трагедию героя, вынужденного делить собственный разум с другой личностью.