Квест-директор Cyberpunk 2077 рассказал о том, почему в играх в итоге урезают контент

Как и во всех играх, в Cyberpunk 2077 не весь контент дошел до релизной версии. Будь то из-за качества, графика разработки или из-за того, что идея не сочеталась с остальной частью проекта, разработчикам не чуждо оставлять что-то на полке.
О вырезанном контенте в разработке видеоигр в целом и таких игр CD Projekt Red, как Cyberpunk 2077, рассказал квест-директор Павел Саско, который также работал над The Witcher 3. Одним из ярких примеров является железнодорожная система в Cyberpunk 2077, которая не использовалась до тех пор, пока не была добавлена в игру после того, как CDPR заявила, что не планирует ее добавлять.
Неиспользуемый контент остается неиспользуемым по какой-то причине. Когда вы на самом деле создаете игру, ваша ответственность как дизайнера заключается в том, чтобы принимать все эти решения о том, что действительно попадет в вашу игру. Это ваша ответственность. Когда качество не на высоте, вы можете увидеть, что нет способа довести его до [такого же качества, как и другие] девять из десяти квестов, или локаций, или особенностей геймплея. Я думаю, очень важно помнить, что если что-то не используется, то это сделано не просто так. Обычно мы хотим сделать наши игры настолько насыщенными и глубокими, насколько это возможно для вас. Мы хотим предоставить вам лучшую из возможных игр, это всегда наша цель.
Затем Саско спросили о новом контенте в Cyberpunk 2077, и он очень ловко ответил, что "ничего не знает о новом контенте" от других отделов, но добавил, что на самом деле он тестирует некоторые вещи.
Очередная отмазка от людей, которые выпустили сломанную игру, не добавили обещанный контент, урезали 3 дополнения до 1 и теперь ссут нам в уши. Молодца!
блин, ну это же реклама и пиар.
Это просто на 100% верное утверждение, не может всё и сразу быть, а что-то вообще теряет смысл на добавление в игру. В любом случае мы всегда получаем меньше чем, нам рекламируют.. и редко когда игра удовлетворят на те же самые 100%. Вопрос лишь в рациональном восприятии, желаний и реальности.
Философ прям.
Интересно, почему это не работает, когда издатели определяют ценник на игру?) Сразу как-то "забывается", что 9 из 10 обещанного пришлось вырезать, потому что "качество не на высоте и лучше не получается"?
потому что, по-прежнему - "мерилом работы считают усталость"
скорее всего. Наделали брака, затем в два раза дольше, чем делали, попытались из него хоть что-то слепить - а в итоге "мы устали, такой трудоемкий проект"
Стихоплет этот Саско!
Все, что не проработано на этапе концепции, всегда приводит к браку на выходе. Ресурсы распыляются тонким слоем по огромной поверхности, которая затем начинает трещать одновременно в сотне мест. Раньше была поговорка - "семь раз отмерь, один отрежь" - сейчас-же все лепится прямо начисто, а затем уже 7 раз переделывается, но в итоге все равно выходит в виде брака. Это несчастье v-1.0 продается. А дальше слезы и стоны с просьбами этот брак не возвращать и т.д.
И это не про работу в стол, (она всегда была и будет, и это нормально, это часть процесса) Здесь-же "в стол" вообще ничего не спрятано (в отличии от уважающих себя контор) все так и осталось в виде памятника "здесь могло быть". Печалька, а ведь если бы игра вышла хотя-бы как версия 1.5, да еще и подчищенной от хлама (недоделанного) то и продаж было-бы больше, и поддержки, и доп.контента
p/s - это не про творческую чать конторы, а про Сасков и еже с ним..
Хорошей "лакмусовой бумажкой" будет ДЛС. По выходу сразу будет видна проделанная, над ошибками, работа. А все бла-бла Саско, лишь бла-бла
Верно. Не работающие вещи должны быть исключены из работающей игры. Меня очень забавляло отношение некоторых любителей изучать бета-контент Half-Life и S.T.A.L.K.E.R. - считающих что разработчики с мерзким хихиканьем вырезали крутые фишки из игры, просто из подлости:)
Меня больше интересует, почему же не получилось? Мало времени? Техническая невозможность? Недостаток квалифицированных специалистов? Или неуместность для сеттинга?
Воды налил.
Может тогда стоит задуматься, почему качество не на высоте и поднять его? Или не просить потом заплатить как за качественный продукт?
набор слов...
Бла-бла-бла
Бла бла бла, кококо
Этот клоун ещё там что-то про качество заикается. Он хоть знает что это слово значит?
Перевожу на русский:
"Мы ленивые рукожопы. И что?".
Сейчас уже нет смысла говорить про вырезанный контент,а есть смысл говорить про который планируется или же не планируется...