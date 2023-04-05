Квест-директор Cyberpunk 2077 рассказал о том, почему в играх в итоге урезают контент ©

Как и во всех играх, в Cyberpunk 2077 не весь контент дошел до релизной версии. Будь то из-за качества, графика разработки или из-за того, что идея не сочеталась с остальной частью проекта, разработчикам не чуждо оставлять что-то на полке.

О вырезанном контенте в разработке видеоигр в целом и таких игр CD Projekt Red, как Cyberpunk 2077, рассказал квест-директор Павел Саско, который также работал над The Witcher 3. Одним из ярких примеров является железнодорожная система в Cyberpunk 2077, которая не использовалась до тех пор, пока не была добавлена в игру после того, как CDPR заявила, что не планирует ее добавлять.

Неиспользуемый контент остается неиспользуемым по какой-то причине. Когда вы на самом деле создаете игру, ваша ответственность как дизайнера заключается в том, чтобы принимать все эти решения о том, что действительно попадет в вашу игру. Это ваша ответственность. Когда качество не на высоте, вы можете увидеть, что нет способа довести его до [такого же качества, как и другие] девять из десяти квестов, или локаций, или особенностей геймплея. Я думаю, очень важно помнить, что если что-то не используется, то это сделано не просто так. Обычно мы хотим сделать наши игры настолько насыщенными и глубокими, насколько это возможно для вас. Мы хотим предоставить вам лучшую из возможных игр, это всегда наша цель.

Затем Саско спросили о новом контенте в Cyberpunk 2077, и он очень ловко ответил, что "ничего не знает о новом контенте" от других отделов, но добавил, что на самом деле он тестирует некоторые вещи.