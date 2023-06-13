Квест-директор объясняет, какие квесты пройти в Cyberpunk 2077, чтобы получить доступ к сюжету Phantom Liberty ©

Единственное расширение Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, выходит 26 сентября. Если вы уже прошли оригинальную игру или переиграли ее после нескольких патчей, то вы, вероятно, готовы, но если вы все еще убиваете время в Найт-Сити и еще не успели посмотреть титры, вам может быть интересно, какие части игры могут быть связаны с расширением. По словам CD Projekt Red, вам стоит провести некоторое время в Пасифике.



Квест-директор Павел Саско немного объяснил, как Phantom Liberty вписывается в мир полной игры. События расширения происходит в Догтауне, новом, несколько изолированном месте в регионе Пасифика. По словам Саско, сюжетное содержание будет совершенно новым. Но понимание места Пацифики во вселенной и специфики изоляции Догтауна поможет обогатить ваш опыт игры в расширении.

Phantom Liberty станет доступна только после того, как вы доберетесь до Пасифики, что вы сможете сделать только после того, как начнете второй акт игры. В зависимости от вашего стиля игры, это может занять от 10 до 12 часов игрового времени.

Итак, чтобы начать Phantom Liberty, вам нужно попасть в Пасифику, познакомиться с Пласидом и Мамой Брижжит, а затем поговорить с Альт.

Эта квестовая линия Cyberpunk 2077 включает в себя задания "Потерянный рай", "Распознавание образов" и "Человеческий фактор". Все они происходят в Пасифике и связаны с Вудуистами - бандой нетраннеров, состоящей из диаспоры гаитянских креолов в Пасифике, которые переехали в Америку после того, как изменение климата уничтожило Гаити примерно за десять лет до событий Cyberpunk 2077.

Хотя игра в Cyberpunk 2077, вероятно, сделает некоторые части Phantom Liberty лучше, CD Projekt Red также разработала расширение как самостоятельное, чтобы оно могло работать для всех, независимо от того, как далеко они зашли в игре в конкретном файле сохранения. По словам Саско, это также продиктовано желанием сделать Phantom Liberty тонально отличной от базовой игры, поскольку в ней преобладает стилистика шпионского триллера.

Мы разрабатывали Phantom Liberty таким образом, чтобы это работало просто потому, что это совсем другое ощущение, когда дело доходит до ее шпионской атмосферы. Мы разрабатывали ее для игроков, которые только начали играть, или для игроков, которые прошли игру за 2000 часов... некоторые из игроков, знаете ли, [проводят] так много времени с [игрой]. Так что я хочу сказать, что, как только вы окажетесь в Пасифике, вы сможете сыграть в него.