Квест-дизайнер назвал запуск Cyberpunk 2077 "трагедией", а Phantom Liberty "первым полноценным релизом"

Квест-дизайнер Cyberpunk 2077 Павел Саско кратко рассказал о первом запуске игры. В своем твите, посвященном предстоящему запуску дополнения Phantom Liberty, Саско упомянул, что это первый "полноценный релиз после трагедии 2020 года".
Как все уже знают, выход Cyberpunk 2077 был, мягко говоря, несколько разочаровывающим. Не считая ошибок и глюков, игра оказалась практически неиграбельной на консолях прошлого поколения. На ПК и консолях текущего поколения тоже были свои проблемы.
Первый полноценный релиз после трагедии 2020 года. Вы не можете себе представить, насколько это тревожно и одновременно обнадеживающе.
CDPR столкнулась с массой неприятностей, связанных с состоянием запуска Cyberpunk 2077, вплоть до того, что игра была временно изъята из магазина PlayStation. Однако после целого ряда крупных и мелких исправлений Cyberpunk 2077 находится в лучшем состоянии, чем когда-либо. С выходом расширения Phantom Liberty базовая игра также получит крупное обновление, которое позволит существенно изменить всю игру.
Уж сколько всё это уже было обговорено и переговорено.Одно и тоже по кругу в сотый раз.Лучше бы сказал когда обновление ждать.
Надеюсь, что они передумают и это будет не последнее DLC.
Этому, к сожалению, не бывать. По какой-то причине ребята ушли со своего движка на UE5 и Cyberpunk переносить понятно никто не будет. Собственно они и говорили, что это первое и последние из-за этого.
далее вероятные спойлеры. Для меня концовка осталась открытой, не совсем понял, почему все кoнчaли от сюжета, но варианты концовок впринципе для меня уже были ясны, когда Виктор/Мисти объясняли суть работы чипа и последствия, что и подтвердилось в итоге
Трагедией было то, что под давлением сверху они согласились выпускать на консолепомоях прошлого поколения, что было самоубийством, как и нытьё тех, кто пытался играть на каких нибудь 1060/580. На gtx 1080 игралось нормально на старте на средне высоких в full hd разрешении, прошел компанию тогда в первый раз и игра зацепила.
Ой бедные, как же они страдали когда врали о техническом состоянии игры на консолях и брали деньги за её продажу, щас разрыдаюсь)
А ничего что это соответствует минимальным системным требованиям и игра обязана с таким железом нормально работать? А ничего что на техническое состояние игры жаловались даже обладатели самого топового железа?
У людей на 20 и 30 серии всё то же самое было. И графические проблемы и тоны багов. Видимо, то что они пол игры вырезали, даже из того что обещали - тоже консольщики и пекари со слабыми картами виноваты.
Я на старте проходил на rx 570 со средне-низкими настройками и фпс около 40, играть вполне можно было, в отличии от консолей.
1060 на ультах 30 фпс- было нормально, а обосрались багами
да они и сюжета с миссиями повырезали огого, Лиззи имеет всего пару незначительных миссий, я то думал мы хоть на концерте ее побываем и нам даже покажут ее всем известное "перевоплощение" с человека в хромовую девицу, история с мэром тоже никакого развития не получила после последнего диалога с Пералесом на лавочке, все фиксеры имеют просто отдельные истории и никак не пересекаются/не переплетаются между собой, тоже самое можно сказать и про основных персов - например Джуди никак нигде не пересечется с Панам и наоборот, Керри никогда не пересечется с другими основными персами. И таких примеров и недоработок можно привести кучу