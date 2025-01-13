Локализацией Cyberpunk 2077 занимались более 2 400 человек

Студия CD Projekt RED назвала количество людей, принимавших участие в локализации Cyberpunk 2077 на разные языки, а это почти половина всех, кто работал над игрой.
Данные были переданы порталу Polygon, который обратился за информацией к студии. Так, к работе над локализацией Cyberpunk 2077 в общей сложности было привлечено 2 456 человек, что составляет 45 % от общего числа сотрудников, работавших над игрой.
Среди них:
- 20 сотрудников внутренней команды локализации;
- 117 переводчиков, редакторов и корректоров;
- 120 человек, занимающихся тестированием качества локализации;
- 233 менеджера проектов, режиссеры озвучки и т.д;
- 1 966 актеров озвучки.
Руководитель проекта локализации CD Projekt Red Александр Радкевич рассказал, что подавляющее большинство из них не являются сотрудниками CD Projekt Red. Для каждого языка были наняты отдельные агентства, в которых работали подрядчики или сотрудники, отделенные от студии, чтобы улучшить контроль качества.
да вот только дополнение так и не озвучили. и это жирный косяк в сторону разрабов просевших в угоду политике
Ну так и сам Стим полностью в политике.
сомневаюсь, что смогли бы настолько круто озвучить аврору
Из-за этого в него и не играл
О, нашел под что сегодня засыпать, спс
играл только в оригинале, эту парашную русскую озвучку блогерами пару раз видел в тикитаке и мне хватило. она реально хреновая.
Хоть и рад, что в игре есть русская озвучка (про длс мне даже ничего сказать - персонаж сначала говорит по русски,а потом переходит на английский - это выглядит крайне убого),но вот от качества этой самой озвучки,глазные яблоки реально вытекают через уши. Причём какие-то персонажи действительно шикарно озвучены,а какие-то настолько всрато, что слов нет. Причем иногда даже возникает ощущение, что это не столько от актеров зависело, сколько от звукорежиссёра, который всё это дело собирал....