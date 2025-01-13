Локализацией Cyberpunk 2077 занимались более 2 400 человек

Студия CD Projekt RED назвала количество людей, принимавших участие в локализации Cyberpunk 2077 на разные языки, а это почти половина всех, кто работал над игрой.

Данные были переданы порталу Polygon, который обратился за информацией к студии. Так, к работе над локализацией Cyberpunk 2077 в общей сложности было привлечено 2 456 человек, что составляет 45 % от общего числа сотрудников, работавших над игрой.

Среди них:

20 сотрудников внутренней команды локализации;

117 переводчиков, редакторов и корректоров;

120 человек, занимающихся тестированием качества локализации;

233 менеджера проектов, режиссеры озвучки и т.д;

1 966 актеров озвучки.

Руководитель проекта локализации CD Projekt Red Александр Радкевич рассказал, что подавляющее большинство из них не являются сотрудниками CD Projekt Red. Для каждого языка были наняты отдельные агентства, в которых работали подрядчики или сотрудники, отделенные от студии, чтобы улучшить контроль качества.