Майк Пондсмит объяснил, почему его сотрудничество с CDPR значительно отличается от примера с Анджеем Сапковским

Создатель настольной игры Cyberpunk, Майк Пондсмит, объяснил, почему его сотрудничество с CD Projekt RED оказалось успешным — в отличие от непростых взаимоотношений студии с Анджеем Сапковским.

В интервью Пондсмит рассказал, что изначально работал в цифровых технологиях, а затем пришёл в настольные ролевые игры. Этот опыт дал ему понимание логики разработки и ограничений видеоигр, благодаря чему взаимодействие с разработчиками CD Projekt проходило на равных и без конфликтов.

Пондсмит подчеркнул, что многие писатели, далекие от игровой сферы, не осознают её специфики, что часто приводит к трудностям в сотрудничестве. У него же за плечами был опыт взаимодействия с крупными компаниями, включая Microsoft, поэтому при создании Cyberpunk 2077 он с самого начала был готов к компромиссам.

Кроме того, ему предоставили полную свободу в работе над персонажем Морганом Блэкхэндом — одной из знаковых фигур вселенной. По его словам, уважительное отношение к его идеям и открытое общение с командой укрепили проект. История Пондсмита служит примером того, что плодотворное сотрудничество становится возможным, когда партнёры понимают специфику индустрии и стремятся к диалогу.