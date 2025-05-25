Майк Пондсмит объяснил, почему его сотрудничество с CDPR значительно отличается от примера с Анджеем Сапковским

Создатель настольной игры Cyberpunk, Майк Пондсмит, объяснил, почему его сотрудничество с CD Projekt RED оказалось успешным — в отличие от непростых взаимоотношений студии с Анджеем Сапковским.
В интервью Пондсмит рассказал, что изначально работал в цифровых технологиях, а затем пришёл в настольные ролевые игры. Этот опыт дал ему понимание логики разработки и ограничений видеоигр, благодаря чему взаимодействие с разработчиками CD Projekt проходило на равных и без конфликтов.
Пондсмит подчеркнул, что многие писатели, далекие от игровой сферы, не осознают её специфики, что часто приводит к трудностям в сотрудничестве. У него же за плечами был опыт взаимодействия с крупными компаниями, включая Microsoft, поэтому при создании Cyberpunk 2077 он с самого начала был готов к компромиссам.
Кроме того, ему предоставили полную свободу в работе над персонажем Морганом Блэкхэндом — одной из знаковых фигур вселенной. По его словам, уважительное отношение к его идеям и открытое общение с командой укрепили проект. История Пондсмита служит примером того, что плодотворное сотрудничество становится возможным, когда партнёры понимают специфику индустрии и стремятся к диалогу.
Сапковский насколько известно не сотрудничал с сдпрж напрямую. И вообще вселенная Ведьмака не сказать, что какая то особенная, просто автор придумал свою идею и смешал с тысячей других(которые уже были до него), вроде славянских мифологий и сказок, только и всего...
я даже больше скажу - вселенная это громко сказано , не такой уж эпический размах в книгах.
чел, все писатели и все вселенные были чем-то вдохновлены, даже Толкиен вдохновение черпал из мифов и точно также "придумал свою идею и смешал с тысячей других(которые уже были до него), вроде славянских мифологий и сказок, только и всего..." только мифы были не славянские в остальном , от того, что ты написал отличий нет. Ты так пишешь как будто в этом ничего такого нет, ты попробуй собери это все в кучу и потом сделай так, чтобы это все было интересно читать
Эмм, Блекхенда же нет в 2077, он типа считается мертвым к этому году. Хоть конечно он легенда этой вселенной и его возможно в продолжении добавят.
Для людей которые в игру поиграли где 0 упоминаний и максимум аниме сериал посмотрели, это имя вообще ничего не говорит) поэтому пример от него странноватый)
Может это спойлер к сиквелу ?
Да не факт что Блехенд мёртв, он может быть как Бестия, весь на имплантах и соответственно где то живой.
На ПГ я понял, три игры только, ведьмак 3, гта 6 и чуть меньше киберпанка, при чем новости ни о чем, у одних - кто-то 10 лет назад при создании ведьмака, пукнул и теперь это решили вспомнить, другие в трейлере показали зеленый забор и теперь теории о том что там будет в новой гта.
Неужели голубоглазый это Морган Блекхенд ?
Так он же по первой говорил, типа из его великолепной ролевки сделали ГТА в во вселенной киберпанка, плевался и ругался на создателей, а теперь видимо бабла нормально получил и передумал
Блэкхэнд?странно его упоминать с учетом того что его нету в игре мб в сиквеле что то будет?