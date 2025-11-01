Майк Пондсмит вспомнил своё первое знакомство с Cyberpunk 2077: его Ви оказался в Т-позе и без штанов

Создатель вселенной Cyberpunk Майк Пондсмит вспомнил об интересном случае, который произошел с ним, когда он впервые поиграл в предрелизную версию Cyberpunk 2077.

В процессе игры он заметил странный баг: его персонаж внезапно оказался без штанов и в Т-позе:

Я спросил у них: "Но мы же это исправим, да?". И они такие: "Да-да, конечно исправим".

Судя по состоянию релизной версии, а так же тому, что баг с Т-позой стал одним из самых частых у игроков - разработчики из CD Projekt RED своё обещание не сдержали. Релизная версия Cyberpunk 2077 запомнилась плохой оптимизацией и множеством ошибок, из-за чего Sony даже временно сняла игру с продажи на своих платформах.

Сейчас CD Projekt RED работает над второй частью франшизы, но дата выхода игры неизвестна.