Майк Пондсмит заявил, что у него есть способ вернуть Джонни Сильверхэнда в сиквеле Cyberpunk 2077

Во время стрима, проведенного CD Projekt Red 30 октября с участием Майка Пондсмита, создателя оригинальной настольной ролевой игры Cyberpunk, разговор зашел о знаменитых актерах, снявшихся в игре. Как выяснилось, Пондсмит горячо поддерживает идею возвращения Джонни Сильверхэнда в Cyberpunk 2.



Киану Ривз не раз высказывал желание вернуться к роли Джонни Сильверхэнда, несмотря на то, что его персонаж был давно мертв еще до начала событий первой игры. Майк Пондсмита заявил, что у него есть "способы это сделать" - и на этот раз, вероятно, без помощи паразитирующего нейрочипа.

Не так давно я видел, что Киану хотел бы найти способ воскреснуть из мертвых и снова сыграть Джонни. У меня есть способы это сделать, Киану, свяжись со мной

Пондсмит также пошутил насчет будущего кастинга, отметив, что после Киану Ривза и Идриса Эльбы, сыгравшего Соломона Рида в дополнении Phantom Liberty, студии нужно быть осторожнее с выбором знаменитостей.

Погодите-ка, у вас есть Киану Ривз, потом вы берете Идриса Эльбу. Что дальше? Скарлетт Йоханссон?.. Скарлетт, ты же знаешь, у меня есть для тебя роли. Ты сможешь сыграть кого угодно.

Однако Пондсмит подчеркнул, что ключевым фактором успеха стали не только звездные имена, но и отношение самих актеров к ролям.

Две вещи поразили меня. Во-первых, они идеально подошли на свои роли. Во-вторых, это были актеры, которые действительно хотели играть этих персонажей, поэтому они полностью погрузились в них.