Майк Пондсмит заявил, что у него есть способ вернуть Джонни Сильверхэнда в сиквеле Cyberpunk 2077

Во время стрима, проведенного CD Projekt Red 30 октября с участием Майка Пондсмита, создателя оригинальной настольной ролевой игры Cyberpunk, разговор зашел о знаменитых актерах, снявшихся в игре. Как выяснилось, Пондсмит горячо поддерживает идею возвращения Джонни Сильверхэнда в Cyberpunk 2.
Киану Ривз не раз высказывал желание вернуться к роли Джонни Сильверхэнда, несмотря на то, что его персонаж был давно мертв еще до начала событий первой игры. Майк Пондсмита заявил, что у него есть "способы это сделать" - и на этот раз, вероятно, без помощи паразитирующего нейрочипа.
Не так давно я видел, что Киану хотел бы найти способ воскреснуть из мертвых и снова сыграть Джонни. У меня есть способы это сделать, Киану, свяжись со мной
Пондсмит также пошутил насчет будущего кастинга, отметив, что после Киану Ривза и Идриса Эльбы, сыгравшего Соломона Рида в дополнении Phantom Liberty, студии нужно быть осторожнее с выбором знаменитостей.
Погодите-ка, у вас есть Киану Ривз, потом вы берете Идриса Эльбу. Что дальше? Скарлетт Йоханссон?.. Скарлетт, ты же знаешь, у меня есть для тебя роли. Ты сможешь сыграть кого угодно.
Однако Пондсмит подчеркнул, что ключевым фактором успеха стали не только звездные имена, но и отношение самих актеров к ролям.
Две вещи поразили меня. Во-первых, они идеально подошли на свои роли. Во-вторых, это были актеры, которые действительно хотели играть этих персонажей, поэтому они полностью погрузились в них.
Отпустите уже Джони к Альт , хватит мучать анархиста. Новые банды, новый Найт Сити , новые тачки , новые стволы, история и баги, только так.
если захотят продолжать историю ВИ, то присутствие Джонни обязательно, даже если и эпизодически. Не представляю как они исправят генотип Ви без Джонни. вот с Ридом спорно, если конечно захотят историю Сойки, то можно его задействовать или упомянуть самого соломона в продолжении.
Ви - ужасно посредственный персонаж, зачем его историю продолжать?
После того, как их разделила Альт в Микоши?
А чем в этом поможет Джонни?
Ну если бы каноничной концовкой была та, где Джонни таки забирает твое тело, вот тебе и продолжение игры....с Киану
только не приквел, только не приквел, божечки...
Приквел может быть, только если они, как это уже сейчас становится модно, выкинут все старые наработки и начнут с нуля, но это, как уже было показано, ведёт только к огромному бюджету и провалу.
Скарлетт Йоханссон уже многовато лет. Хотя можно омолодить.
ээээ, Бестия для тебя шутка какая-то?
Бабушка Бестия? А что с ней?
Добавьте Сидни Суини
Можно ли после завершения основного сюжета звонить персонажам и приглашать их к себе в квартиру, либо на покатушкии тд?
Не надо звать голливудчину. Никакого погружения не будет, не персонаж а Стейтем и Йоханссон. Придумайте персонажа, роль - потом подбирайте талант, способный это воплотить. Выдумывать роли для мега-звёзд - так себе идея. В продажах поможет конечно, но атмосферу подпортить может. Как найм блогеров для озвучки - был ошибкой.