Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 262 оценки

Майк Пондсмит заявил, что у него есть способ вернуть Джонни Сильверхэнда в сиквеле Cyberpunk 2077

2BLaraSex 2BLaraSex

Во время стрима, проведенного CD Projekt Red 30 октября с участием Майка Пондсмита, создателя оригинальной настольной ролевой игры Cyberpunk, разговор зашел о знаменитых актерах, снявшихся в игре. Как выяснилось, Пондсмит горячо поддерживает идею возвращения Джонни Сильверхэнда в Cyberpunk 2.

Киану Ривз не раз высказывал желание вернуться к роли Джонни Сильверхэнда, несмотря на то, что его персонаж был давно мертв еще до начала событий первой игры. Майк Пондсмита заявил, что у него есть "способы это сделать" - и на этот раз, вероятно, без помощи паразитирующего нейрочипа.

Не так давно я видел, что Киану хотел бы найти способ воскреснуть из мертвых и снова сыграть Джонни. У меня есть способы это сделать, Киану, свяжись со мной

Пондсмит также пошутил насчет будущего кастинга, отметив, что после Киану Ривза и Идриса Эльбы, сыгравшего Соломона Рида в дополнении Phantom Liberty, студии нужно быть осторожнее с выбором знаменитостей.

Погодите-ка, у вас есть Киану Ривз, потом вы берете Идриса Эльбу. Что дальше? Скарлетт Йоханссон?.. Скарлетт, ты же знаешь, у меня есть для тебя роли. Ты сможешь сыграть кого угодно.

Однако Пондсмит подчеркнул, что ключевым фактором успеха стали не только звездные имена, но и отношение самих актеров к ролям.

Две вещи поразили меня. Во-первых, они идеально подошли на свои роли. Во-вторых, это были актеры, которые действительно хотели играть этих персонажей, поэтому они полностью погрузились в них.
JackBV

Отпустите уже Джони к Альт , хватит мучать анархиста. Новые банды, новый Найт Сити , новые тачки , новые стволы, история и баги, только так.

6
TheFirstLight

если захотят продолжать историю ВИ, то присутствие Джонни обязательно, даже если и эпизодически. Не представляю как они исправят генотип Ви без Джонни. вот с Ридом спорно, если конечно захотят историю Сойки, то можно его задействовать или упомянуть самого соломона в продолжении.

DarkScorpius TheFirstLight
если захотят продолжать историю ВИ

Ви - ужасно посредственный персонаж, зачем его историю продолжать?

то присутствие Джонни обязательно

После того, как их разделила Альт в Микоши?

Не представляю как они исправят генотип Ви без Джонни

А чем в этом поможет Джонни?

1
Souldray TheFirstLight

Ну если бы каноничной концовкой была та, где Джонни таки забирает твое тело, вот тебе и продолжение игры....с Киану

LogicDisciple

только не приквел, только не приквел, божечки...

3
Алекс Рейлор

Приквел может быть, только если они, как это уже сейчас становится модно, выкинут все старые наработки и начнут с нуля, но это, как уже было показано, ведёт только к огромному бюджету и провалу.

котогурец

Скарлетт Йоханссон уже многовато лет. Хотя можно омолодить.

1
LogicDisciple

ээээ, Бестия для тебя шутка какая-то?

1
котогурец LogicDisciple

Бабушка Бестия? А что с ней?

Real Slim Shady

Добавьте Сидни Суини

1
Yoshemitsu
Скарлетт Йоханссон?.. Скарлетт, ты же знаешь, у меня есть для тебя роли. Ты сможешь сыграть кого угодно.

Например дерево в Мире юрского периода.

Ded Chelyabinsk

Можно ли после завершения основного сюжета звонить персонажам и приглашать их к себе в квартиру, либо на покатушкии тд?

Velander

кяну хочет бабок...кокой-то х.й с горы хочет бабок...дайте бабок хоть за шото...древнейшая профессия хле...клоуны и проститутки...

Аристов--Черный

Не надо звать голливудчину. Никакого погружения не будет, не персонаж а Стейтем и Йоханссон. Придумайте персонажа, роль - потом подбирайте талант, способный это воплотить. Выдумывать роли для мега-звёзд - так себе идея. В продажах поможет конечно, но атмосферу подпортить может. Как найм блогеров для озвучки - был ошибкой.