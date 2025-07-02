Манга-приквел к Cyberpunk: Edgerunners расскажет о прошлом Ребекки - встречайте Edgerunners Madness

CD Projekt RED и Dark Horse Comics анонсировали Cyberpunk: Edgerunners Madness — новую мангу по вселенной Cyberpunk 2077, которая станет официальным приквелом к аниме-сериалу Edgerunners от Netflix. В центре внимания — яркая, безбашенная и любимая фанатами героиня Ребекка.

Релиз манги запланирован на февраль 2026 года, и по словам издателя, нас ждет мрачная и жестокая история взросления, разворачивающаяся в беспощадном мегаполисе Найт-Сити. Вместе с братом Пиларом и отцом, Ребекка с юных лет мечтает стать легендарным эджерраннером. В мире, где всё определяется силой, технологиями и деньгами, им предстоит пройти через хаос, предательство и боль, чтобы заявить о себе. Однако всё меняется, когда в их жизни появляется загадочный незнакомец, способный перевернуть привычный порядок.

Сценаристом Edgerunners Madness выступил Бартош Штыбор — креативный директор Cyberpunk 2077 и автор оригинального аниме. Это гарантирует, что новая история будет не только визуально впечатляющей, но и глубоко вписанной в канон.

Несмотря на отсутствие новостей о втором сезоне Edgerunners, фанатам снова дадут повод вернуться в Найт-Сити. Анонс манги стал приятной неожиданностью и намёком на то, что CD Projekt RED не собирается забывать о вселенной Cyberpunk.