Менее чем за сутки GamesVoice удалось собрать свыше 250 тысяч рублей на русскую озвучку Phantom Liberty

AceTheKing AceTheKing

Вчера студия GamesVoice объявила о намерении выпустить русскую озвучку для дополнения "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty".

Менее чем за сутки студии удалось собрать уже свыше 250 тысяч рублей из необходимых 3 миллионов. Студия поблагодарила за пользователей заподдержку и отметила, что первые дни традиционно наиболее важны для дальнейшего успешного завершения сборов.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна, но представитель GamesVoice упоминал, что масштаб работ в ней сопоставим с русской озвучкой для Hogwarts Legacy.

Господин Лидер Мур

теперь вспомните что писали вчера боты, мол не нужно никому это, идите на завод и бла бла бла , а по факту 2 недели и сбор будет завершен! Всем нужно! Но есть шанс что отменят...

Правдочка

Это из предыдущей новости:

Vad Pvn

НУ тогда сразу надо собирать и на озвучку дополнения к ведьмаку 3 какраз пока допник выйдет и средства соберут...

Антон Патриарх Логвинов
На гта:са. Скриньте.

Комментарий удален
