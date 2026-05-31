Менее чем за сутки GamesVoice удалось собрать свыше 250 тысяч рублей на русскую озвучку Phantom Liberty

Вчера студия GamesVoice объявила о намерении выпустить русскую озвучку для дополнения "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty".

Менее чем за сутки студии удалось собрать уже свыше 250 тысяч рублей из необходимых 3 миллионов. Студия поблагодарила за пользователей заподдержку и отметила, что первые дни традиционно наиболее важны для дальнейшего успешного завершения сборов.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна, но представитель GamesVoice упоминал, что масштаб работ в ней сопоставим с русской озвучкой для Hogwarts Legacy.