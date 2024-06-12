Мод на погоду, трассировку лучей и улучшенную камеру выводит Cyberpunk 2077 на новый уровень реалистичной графики

Экшен от первого лица Cyberpunk 2077 официально перестал получать новые обновления, и с выходом сюжетного дополнения история игры была окончательно завершена. Тем не менее игра продолжает развиваться благодаря фанатскому сообществу и удивительным модификациям, которые выходят на регулярной основе. Для Cyberpunk 2077 было выпущено уже тысячи пользовательских модов разных масштабов, но лишь недавняя работа энтузиаста раскрыла истинный потенциал игры.

Пользователь под ником Beyond Dreams опубликовал на YouTube результат собственной настройки Cyberpunk 2077, которая вывела привычный визуал игры на совершенно новый уровень. С помощью погодного мода и нескольких дополнительных модификаций на графику игра максимально приблизилась к реалистичной картинке.

Чтобы добиться такого высокого уровня реализма в Cyberpunk 2077, энтузиаст установил улучшенную трассировку лучей собственной разработки, а также обновил оригинальную цветокоррекцию проекта. Иммерсивный мод на камеру от первого лица и новые погодные эффекты значительно усилили эффект от этих улучшений и показали, насколько красивым может быть открытый мир игры. Со всеми этими модами иногда трудно сказать, что это Cyberpunk 2077, а не его продолжение, что доказывает, насколько далеко эти моды продвинули визуальную составляющую игры.

Cyberpunk 2077 доступна для игры на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.